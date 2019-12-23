вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ

У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
У Луцьку оновили перелік зупинок громадського транспорту, на яких дозволяється зупинка приміських автобусів для здійснення посадки та висадки пасажирів.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час засідання виконавчого комітету.

Зауважують, що потреба виникла через те, що перелік зупинок востаннє затверджували ще у 2009 та 2011 роках. Натомість протягом останніх 10 років зупинки громадського транспорту переносились, ліквідовувались, перейменовувались тощо. Місто розвивалось та розбудувалось, змінювались інфраструктура, а тому й місця масового відвідування громадян.

Проект рішення передбачав 46 зупинок громадського транспорту. Утім, під час засідання вирішили внести корективи й додати ще дві зупинки на вулиці Архітектора Метельницького.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов розповів, що попереднім переліком було затверджено 35 зупинок у Луцьку. Натомість тепер у переліку їх буде 48.

«Ми залишили зупинки здебільшого біля закладів освіти, охорони здоров’я, ринків, окремих заводів, тобто місць масового відвідування громадян. До того ж, змінилися назви деяких вулиць, схеми руху транспорту, тому перелік потребував змін», - пояснив Степанов.

На зображеннях нижче – перелік із 46 зупинок (без врахування двох доданих під час засідання).

У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинки, транспорт, Луцьк, перелік, рішення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ваші картинки не відкриваються
Відповісти
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянину, який відсидів в тюрмі на Волині, не дозволили залишатися в Україні
Сьогодні, 16:16
У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
Сьогодні, 15:42
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:32
Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
Сьогодні, 15:19
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
23 грудень, 2019, 15:40
Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок
02 липень, 2019, 18:18
Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка
Сьогодні, 13:27
У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29 У Луцьку збільшили кількість маршруток №25 і 29
17 серпень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянину, який відсидів в тюрмі на Волині, не дозволили залишатися в Україні
Сьогодні, 16:16
 0
У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:32
 0
Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
Сьогодні, 15:19
 0
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8