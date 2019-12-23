У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ

У Луцьку оновили перелік зупинок громадського транспорту, на яких дозволяється зупинка приміських автобусів для здійснення посадки та висадки пасажирів.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час засідання виконавчого комітету.Зауважують, що потреба виникла через те, що перелік зупинок востаннє затверджували ще у 2009 та 2011 роках. Натомість протягом останніх 10 років зупинки громадського транспорту переносились, ліквідовувались, перейменовувались тощо. Місто розвивалось та розбудувалось, змінювались інфраструктура, а тому й місця масового відвідування громадян.Проект рішення передбачав 46 зупинок громадського транспорту. Утім, під час засідання вирішили внести корективи й додати ще дві зупинки на вулиці Архітектора Метельницького.У коментаріначальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської радирозповів, що попереднім переліком було затверджено 35 зупинок у Луцьку. Натомість тепер у переліку їх буде 48.«Ми залишили зупинки здебільшого біля закладів освіти, охорони здоров’я, ринків, окремих заводів, тобто місць масового відвідування громадян. До того ж, змінилися назви деяких вулиць, схеми руху транспорту, тому перелік потребував змін», - пояснив Степанов.На зображеннях нижче – перелік із 46 зупинок (без врахування двох доданих під час засідання).