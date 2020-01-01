вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили

У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
21–28 серпня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели моніторингові обстеження у Володимирі-Волинському щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.

Зокрема, обстежили 4 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 11 продовольчих магазинів, 4 заклади громадського харчування, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, порушення карантину, рейд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянину, який відсидів в тюрмі на Волині, не дозволили залишатися в Україні
Сьогодні, 16:16
У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
Сьогодні, 15:42
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:32
Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
Сьогодні, 15:19
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень У місті на Волині під час перевірки магазинів, аптек на дотримання карантину виявили чимало порушень
31 липень, 11:43
У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення У районі на Волині перевірили заклади на дотримання карантину: які виявили порушення
26 червень, 13:50
У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону
24 березень, 21:38
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянину, який відсидів в тюрмі на Волині, не дозволили залишатися в Україні
Сьогодні, 16:16
 0
У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцьку оновили перелік зупинок приміського транспорту. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:32
 0
Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
Сьогодні, 15:19
 0
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8