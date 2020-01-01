У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили
Сьогодні, 15:42
21–28 серпня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели моніторингові обстеження у Володимирі-Волинському щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.
Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.
Зокрема, обстежили 4 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 11 продовольчих магазинів, 4 заклади громадського харчування, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.
Зокрема, обстежили 4 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 11 продовольчих магазинів, 4 заклади громадського харчування, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:
- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;
- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;
У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
Головне фото - ілюстративне.
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