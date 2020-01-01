У місті на Волині магазини, кафе та перукарні перевірили на дотримання карантину: які порушення виявили





Про це



Зокрема, обстежили 4 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 11 продовольчих магазинів, 4 заклади громадського харчування, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:

- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;

- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;

- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;



У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21–28 серпня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели моніторингові обстеження у Володимирі-Волинському щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.Про це повідомляє пресслужба мерії Володимира.Зокрема, обстежили 4 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 11 продовольчих магазинів, 4 заклади громадського харчування, 2 перукарні, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:- не здійснюється температурний скринінг працівників перед початком роботи;- не дотримуються протиепідемічні вимоги при використанні корзинок для покупок;- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування;У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

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