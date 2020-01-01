Куди можуть поїхати українці: МЗС оновило список країн

Громадяни України можуть подорожувати до 45 країн.Про це міністр закордонних справ Україниповідомив під час онлайн-брифінгу.28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан."Країни ще зберігають правила в’їзду – у деякі держави можна в’їхати вільно, у деякі – дотримуючись певних правил", – додав глава МЗС.Водночас кордон для українців закрив Туніс, який раніше входив до списку 42 країн, які утримували відкриті кордони.Нині свої кордони для громадян України відкрили:- Хорватія;- Туреччина;- Сербія;- Албанія;- Північна Македонія;- Чорногорія;- Білорусь;- Вірменія;- Велика Британія;- США;- Мексика;- Єгипет;- Республіка Корея;- Ірак;- Іран;- Афганістан;- Південний Судан;- Ефіопія;- Сомалі;- Кенія;- Замбія;- Танзанія;- Бурунді;- Багамські острови;- Ліван;- Джибуті;- Буркіна-Фасо;- Тоґо;- Чад;- Болгарія;- Словенія;- ОАЕ;- Ірландія;- Мальдіви;- Антигуа і Барбуда;- Еквадор;- Ямайка;- Камбоджа;- Коморські острови;- Пакистан;- Пуерто-Ріко;- Сент-Люсія;- Казахстан;- Сьєра-Ліоне;- Руанда;- Судан.