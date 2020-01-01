Куди можуть поїхати українці: МЗС оновило список країн
Сьогодні, 16:48
Громадяни України можуть подорожувати до 45 країн.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.
28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан.
"Країни ще зберігають правила в’їзду – у деякі держави можна в’їхати вільно, у деякі – дотримуючись певних правил", – додав глава МЗС.
Водночас кордон для українців закрив Туніс, який раніше входив до списку 42 країн, які утримували відкриті кордони.
Нині свої кордони для громадян України відкрили:
- Хорватія;
- Туреччина;
- Сербія;
- Албанія;
- Північна Македонія;
- Чорногорія;
- Білорусь;
- Вірменія;
- Велика Британія;
- США;
- Мексика;
- Єгипет;
- Республіка Корея;
- Ірак;
- Іран;
- Афганістан;
- Південний Судан;
- Ефіопія;
- Сомалі;
- Кенія;
- Замбія;
- Танзанія;
- Бурунді;
- Багамські острови;
- Ліван;
- Джибуті;
- Буркіна-Фасо;
- Тоґо;
- Чад;
- Болгарія;
- Словенія;
- ОАЕ;
- Ірландія;
- Мальдіви;
- Антигуа і Барбуда;
- Еквадор;
- Ямайка;
- Камбоджа;
- Коморські острови;
- Пакистан;
- Пуерто-Ріко;
- Сент-Люсія;
- Казахстан;
- Сьєра-Ліоне;
- Руанда;
- Судан.
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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.
28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан.
"Країни ще зберігають правила в’їзду – у деякі держави можна в’їхати вільно, у деякі – дотримуючись певних правил", – додав глава МЗС.
Водночас кордон для українців закрив Туніс, який раніше входив до списку 42 країн, які утримували відкриті кордони.
Нині свої кордони для громадян України відкрили:
- Хорватія;
- Туреччина;
- Сербія;
- Албанія;
- Північна Македонія;
- Чорногорія;
- Білорусь;
- Вірменія;
- Велика Британія;
- США;
- Мексика;
- Єгипет;
- Республіка Корея;
- Ірак;
- Іран;
- Афганістан;
- Південний Судан;
- Ефіопія;
- Сомалі;
- Кенія;
- Замбія;
- Танзанія;
- Бурунді;
- Багамські острови;
- Ліван;
- Джибуті;
- Буркіна-Фасо;
- Тоґо;
- Чад;
- Болгарія;
- Словенія;
- ОАЕ;
- Ірландія;
- Мальдіви;
- Антигуа і Барбуда;
- Еквадор;
- Ямайка;
- Камбоджа;
- Коморські острови;
- Пакистан;
- Пуерто-Ріко;
- Сент-Люсія;
- Казахстан;
- Сьєра-Ліоне;
- Руанда;
- Судан.
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Коментарі 1
У Гаразджу забули відкрити :)
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