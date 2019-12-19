Через що помирали волиняни у першій половині 2020 року





Такі дані в серпні 2020 року оприлюднило Головне управління статистики у Волинській області, повідомляє "



Основною причиною смертності залишаються хвороби системи кровообігу.



Від них впродовж січня-червня на Волині померло 4658 осіб (68%), з яких більше 3,5 тисяч – від ішемічної хвороби серця.



В результаті появи новоутворень померло 808 осіб, від злоякісних – 795 осіб.



370 осіб померло з різних зовнішніх причин: 83 – від навмисних самоушкоджень, 67 – у нещасних випадках на транспорті, 41 – від випадкових отруєнь та дії алкоголю. У 32 випадках причиною смерті стало утоплення. 21 людина пішла з життя через отруєння речовинами. 11 волинян були вбиті.



Від хвороб органів травлення померло 330 осіб, а хвороб органів дихання – 192 особи, з яких від грипу та пневмонії – 88 осіб.



Від симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, померло 124 особи, від інфекційних та паразитарних хвороб – 87 (з них 49 – від туберкульозу, 26 – ВІЛ).



Серед усіх померлих 24 – це діти до одного року.



Коронавірусна інфекція Covid-19 у першому півріччі на Волині стала причиною смерті 57 мешканців регіону. Зауважимо, що станом на 28 серпня від ускладнень хвороби померли вже 116 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За половину 2020 року на Волині померло 6814 осіб. Це на 4,5% або на 326 осіб менше, ніж за той самий період у 2019 році.Такі дані в серпні 2020 року оприлюднило Головне управління статистики у Волинській області, повідомляє " Сила правди ".Основною причиною смертності залишаються хвороби системи кровообігу.Від них впродовж січня-червня на Волині померло 4658 осіб (68%), з яких більше 3,5 тисяч – від ішемічної хвороби серця.В результаті появи новоутворень померло 808 осіб, від злоякісних – 795 осіб.370 осіб померло з різних зовнішніх причин: 83 – від навмисних самоушкоджень, 67 – у нещасних випадках на транспорті, 41 – від випадкових отруєнь та дії алкоголю. У 32 випадках причиною смерті стало утоплення. 21 людина пішла з життя через отруєння речовинами. 11 волинян були вбиті.Від хвороб органів травлення померло 330 осіб, а хвороб органів дихання – 192 особи, з яких від грипу та пневмонії – 88 осіб.Від симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, померло 124 особи, від інфекційних та паразитарних хвороб – 87 (з них 49 – від туберкульозу, 26 – ВІЛ).Серед усіх померлих 24 – це діти до одного року.Коронавірусна інфекція Covid-19 у першому півріччі на Волині стала причиною смерті 57 мешканців регіону. Зауважимо, що станом на 28 серпня від ускладнень хвороби померли вже 116 людей.

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