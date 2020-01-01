На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

На днях відкрили оновлену Горохівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені І. Франка.Тут нещодавно завершили роботи з реконструкції та добудови школи, тож новий навчальний рік діти розпочнуть вже в нових умовах, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Будівельні роботи, що розпочалися кілька років тому, фінансувалися з державного бюджету, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку. Зауважують, що у 2020-му році об’єкт реалізувався в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 19,5 млн грн. Замовником робіт виступив департамент інфраструктури облдержадміністрації.Зокрема, тут провели реконструкцію приміщення з добудовою корпусу, що об’єднує навчальні корпуси школи. Так, у новозбудованому корпусі розміщені їдальня, зал для занять хореографією, учбові приміщення та читальний зал, у якому вже нараховується 8 тис. книг художньої літератури.Як повідомив директор школи, це (об’єднання корпусів в одне приміщення, - авт.) здійснило мрію багатьох поколінь та директорів місцевої школи, адже дозволить розвантажити класи та забезпечити якісні умови для навчального процесу.«Бажаю дітям, щоби здобуття знань у цьому закладі було тепер для них легким, комфортним, а освіта була якісною. Дякую усім причетним до цього будівництва, головному підряднику Леоніду Стефановичу за якість та вчасно зданий об’єкт, адже діти 1 вересня учні сядуть за парти в оновленій школі. Педагогам щиро бажаю докласти максимум зусиль, аби діти отримали усі необхідні знання, росли здоровими і щасливими. Нехай учні з радістю ідуть до школи, здобувають знання та ростуть справжніми патріотами своєї країни. Усім бажаю міцного здоров’я», - сказав голова Волинської ОДАСвоєю чергою, начальник управління освіти і науки облдержадміністраціїнаголосила, що будівельники свою справу зробили і зробили це якісно, надалі ж – справа за педагогами, завдання яких – оживити це приміщення, аби у ньому запанував культ знань, аура прагнення дітей до освіти.«Щиро радіємо, що в державі є така програма «Велике будівництво» і що саме із шкіл та садочків розпочалася її реалізація, – висловила переконання очільниця освітньої галузі Волині. – Адже на Волині є велика потреба у такому будівництві. І з впевненістю можна сказати, що це не добудова Горохівської школи. Це нове життя нової школи».Також Людмила Плахотна повідомила, заклад планують зробити опорним в об’єднаній територіальній громаді, а на наступний рік хочуть закупити шкільний автобус, аби діти із навколишніх сіл могли безперешкодно добиратися на навчання.