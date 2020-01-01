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На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На днях відкрили оновлену Горохівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені І. Франка.

Тут нещодавно завершили роботи з реконструкції та добудови школи, тож новий навчальний рік діти розпочнуть вже в нових умовах, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Будівельні роботи, що розпочалися кілька років тому, фінансувалися з державного бюджету, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку. Зауважують, що у 2020-му році об’єкт реалізувався в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 19,5 млн грн. Замовником робіт виступив департамент інфраструктури облдержадміністрації.

Зокрема, тут провели реконструкцію приміщення з добудовою корпусу, що об’єднує навчальні корпуси школи. Так, у новозбудованому корпусі розміщені їдальня, зал для занять хореографією, учбові приміщення та читальний зал, у якому вже нараховується 8 тис. книг художньої літератури.

Як повідомив директор школи, це (об’єднання корпусів в одне приміщення, - авт.) здійснило мрію багатьох поколінь та директорів місцевої школи, адже дозволить розвантажити класи та забезпечити якісні умови для навчального процесу.

«Бажаю дітям, щоби здобуття знань у цьому закладі було тепер для них легким, комфортним, а освіта була якісною. Дякую усім причетним до цього будівництва, головному підряднику Леоніду Стефановичу за якість та вчасно зданий об’єкт, адже діти 1 вересня учні сядуть за парти в оновленій школі. Педагогам щиро бажаю докласти максимум зусиль, аби діти отримали усі необхідні знання, росли здоровими і щасливими. Нехай учні з радістю ідуть до школи, здобувають знання та ростуть справжніми патріотами своєї країни. Усім бажаю міцного здоров’я», - сказав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Своєю чергою, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна наголосила, що будівельники свою справу зробили і зробили це якісно, надалі ж – справа за педагогами, завдання яких – оживити це приміщення, аби у ньому запанував культ знань, аура прагнення дітей до освіти.

«Щиро радіємо, що в державі є така програма «Велике будівництво» і що саме із шкіл та садочків розпочалася її реалізація, – висловила переконання очільниця освітньої галузі Волині. – Адже на Волині є велика потреба у такому будівництві. І з впевненістю можна сказати, що це не добудова Горохівської школи. Це нове життя нової школи».

Також Людмила Плахотна повідомила, заклад планують зробити опорним в об’єднаній територіальній громаді, а на наступний рік хочуть закупити шкільний автобус, аби діти із навколишніх сіл могли безперешкодно добиратися на навчання.

На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО
На Волині відкрили модернізовану школу. ФОТО

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Теги: Горохів, оновлена школа
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