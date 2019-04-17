Початок нової ери будівництва на Волині: «Інвестор» презентував ЖК «Амстердам»*





Директор «Інвестора» Андрій Разумовський та його команда днями презентували ЖК «Амстердам» у «Гармидер ангар stage».



Комплекс, який забудовник обіцяє зробити найяскравішим та найнетиповішим на Волині, матиме 5 поверхів і налічуватиме понад 200 квартир. Його зводитимуть у Струмівці поблизу ЖК «Струмочок». Від центру Луцька – це усього за 5 кілометрів.







Чому Амстердам



«Інвестор», який до цього обирав для найменування своїх об’єктів «космічні» назви (наприклад, «Юпітер», «Оріон», «Сіріус»), вирішив змінити концепцію. Задовго до презентації нового житлового комплексу компанія влаштовувала опитування, а згодом – голосування через свої сторінки у соцмережах щодо майбутньої назви. Рендер (комп'ютерна візуалізація майбутнього будинку) більшій кількості учасників опитування асоціювався саме з архітектурою Амстердаму.



«І нам, і нашим підписникам майбутній проект нагадав Нідерланди, зокрема – столицю Амстердам», – розповів Андрій Разумовський.







Керівник відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад долала, що «Амстердам» – це не просто назва, адже у це заклали ще й зовсім іншу філософія того, як будуть організовувати життя і простір у заміському комплексі.







У чому першість та нетиповість: 10 переваг ЖК «Амстердам»



Керівник Будівельної компанії «Інвестор» наголосив, що «Амстердам», який стане головним проектом наступних декількох років, однозначно буде відрізнятися від тих шести комплексів, які компанія збудувала донині. Як доказ цього Разумовський назвав 10 конкретних переваг майбутнього ЖК.







1. Планування квартир. Це Андрій Разумовський називає головною перевагою. «Інвестор» вирішив повністю змінити уявлення волинян про планування житла.



Всі квартири будуть мати європейське планування, на практиці це означатиме 1,2, 3-спальні квартири. Такий підхід до планування є сучасним та максимально комфортним. Фактично квартира 42 м2 буде мати окремі спальню та вітальню.







2. Архітектура. Це сучасні та яскраві рішення, які будуть приносити естетичну насолоду.



«Ми хочемо змінити технологію будівництва, зокрема – щодо використання матеріалів. Залізобетон, цегла вже себе віджили, оскільки заводи з виробництва цих матеріалів ніхто не модернізує. Переходимо на моноліт, термічні блоки і вентильований фасад. Це буде сучасно, гарно, стильно», – запевнив керівник компанії-забудовника.



3. Система опалення. Разумовський розповів, що у «Амстердамі» буде власна котельня, де застосовуватимуть інноваційні підходи до організації процесу. Це забезпечить, найперше, безпеку, гарну якість води, стабільний тиск в системі та комфортну температуру в помешканні.



«Котельня матиме два котли і декілька теплових насосів: один котел – на опалення, один – на гарячу воду. До -5 градусів працюватимуть теплові насоси, при нижчих температурах – котли», - пояснив Разумовський. Вартість опалення, обіцяє забудовник, буде мінімальною, а вода – очищеною і з нормальним тиском.







4. Обслуговуюча компанія. Ще одна новація – те, що усі господарські турботи на себе візьме управлінська компанія, яка надаватиме послуги високої якості. Догляд за газоном, озеленення території, вивіз та сортування сміття – це все забезпечить персонал управлінської компанії. За словами керівника «Інвестора», до представників цієї компанії мешканці зможуть звернутися з будь-яких господарських питань, навіть – щодо допомоги у ремонті чи транспортуванні вантажів.



Крім того, створять мобільний додаток, в якому кожен мешканець зможе голосувати за ті чи інші рішення, замовляти послуги чи повідомляти про проблему.







5. Система безпеки. Закрита територія, відеонагляд, система доступу, цілодобова охорона – це обов’язкові елементи майбутнього ЖК.



«Використовуватимемо, найперше, технічні засоби, але і звична охорона теж обов’язково буде», - додав Андрій Разумовський.



6. Спортивна інфраструктур. «Інвестор» обіцяє збудувати на території ЖК «Амстердам» повноцінний майданчик зі штучним покриттям для гри в баскетбол, футбол та волейбол, біговими доріжками, а також облаштувати тренажери для воркауту.



7. Сусідське ком’юніті. Величезну увагу мають намір приділити створенню комфортної, максимально дружньої атмосфери у ЖК. Для цього в будинку облаштують лоббі\рецепцію\холл, де можна буде зустрітися, поспілкуватися, отримати пошту, випити разом кави, чи навіть подивитися компанією футбол.



У «Інвесторі» впевнені: важливо не лише, де ти живеш, а поряд з ким.







Окрім того, на території облаштують гарний сквер для прогулянок, зони барбекю для спільних свят та заходів (зарезервувати місця на яких можна буде через додаток та управлінську компанію).



Більше того, у ЖК буде свій закритий внутрішній двір.



8. Зручність та доступність. Андрій Разумовський запевнив, що для «Інвестора» неабияк важливо, аби житло, споруджене ним, було максимально доступним. Тому усі вхідні групи (комплекс конструкцій при вході в приміщення) будуть без сходів.







У кожному під’їзді ЖК будуть сучасні безшумні ліфти. «Амстердам» матиме окремий паркінг з розрахунком на кожне авто на квартиру.



9. Громадська територія. На першому поверсі розміщуватимуться комерційні приміщення та зона закладів громадського призначення: кафе, кав’ярня, аптека, магазин, сімейний лікар, приватний дитсадочок, спортивний зал чи студія йоги, салон краси, відділення банку та пошти.







Андрій Разумовський запевняє, що уже на нинішньому етапі є зацікавленість власників найпопулярніших мереж кав’ярень та кафе в облаштуванні закладів саме у майбутньому ЖК «Амстердам».



10. Гарна інвестиція. Продаж квартир у новому ЖК стартуватиме з 14 999 грн\м2.



В процесі будівництва, як показує досвід, об’єкти Будівельної компанії «Інвестор» дорожчають на 50%. Тож забудовник переконаний, що вартість квадратного метра зросте до 20 000 грн\м2 протягом перших 12-18 місяців реалізації проекту.



Тому ЖК «Амстердам» – це не лише гарне житло, а й чудова інвестиція, як у квартири, так і в комерційні приміщення.







Погляд на «Амстердам» зсередини



Аби показати майбутньому власнику, наскільки комфортним, стильним та лаконічним буде житло, «Інвестор» залучив до роботи над проектом фахівців з розробки дизайну інтер’єру. Компанії «isbelab», Destyle» та Panda створювали дизайн-проекти для різних за розмірами та плануванням квартир ЖК «Амстердам».



Варіанти дизайну від студії Panda







Лаболаторія сучасного дизайну «isbelab» розробила дизайн-проект квартири на 86 квадратних метрів.







«Оскільки була передбачена класична студія і не було окремої кухні, ми вирішили трохи відійти від правил. Зробили повноцінний великий стіл, де можна зустрічати гостей, святкувати, а диван винесли у велику вітальню», - розповів представник компанії Дмитро. Ще одна особливість квартири – відкрита гардеробна за склом, яка не забирає простір, але має гарний вигляд.







Проджект-менеджер дизайн-студії «Destyle», яка також створювала дизайн інтер’єру, Оксана Янюк розповіла, що працювати з такого типу плануванням було суцільним задоволенням.





«Нас не обмежували у стилістиці. Ми використовували елементи дерева, які створюють додатковий затишок, а також світлі матеріали для покриття стін, щоб додати додаткового візуального простору у квартирі», - розповіла вона.







Оксана Янюк додала, що при створенні дизайн-проекту для «Амстердаму» у «Destyle» важливу увагу приділити нормам ергономіки, тому функціонально організували освітлення кожної зони, зважали на габаритні параметри у розміщенні меблів, аби клієнту було максимально зручно жити у цьому приміщенні і завжди хотілося повертатися додому».



За словами Андрія Разумовського, наразі триває етап бронювання квартир у майбутньому ЖК «Амстердам». Тож ті, кого цікавить житло у комплексі, однотипних якому немає на Волині, можуть звертатися у Будівельну компанію «Інвестор» для детальних консультацій та знайомства з дизайн-проектами.



Про деталі щодо ЖК «Амстердам» запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10. Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: investor.lutsk.ua



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Інстаграм: bud.investor



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» , відома через інноваційні для Волині підходи до будівництва житла, заявила про новий проект – житловий комплекс «Амстердам». Ним обіцяють не просто здивувати, а фактично дати старт новій ері будівництва на Волині.Директор «Інвестора»та його команда днями презентували ЖК «Амстердам» у «Гармидер ангар stage».Комплекс, який забудовник обіцяє зробити найяскравішим та найнетиповішим на Волині, матиме 5 поверхів і налічуватиме понад 200 квартир. Його зводитимуть у Струмівці поблизу ЖК «Струмочок». Від центру Луцька – це усього за 5 кілометрів.«Інвестор», який до цього обирав для найменування своїх об’єктів «космічні» назви (наприклад, «Юпітер», «Оріон», «Сіріус»), вирішив змінити концепцію. Задовго до презентації нового житлового комплексу компанія влаштовувала опитування, а згодом – голосування через свої сторінки у соцмережах щодо майбутньої назви. Рендер (комп'ютерна візуалізація майбутнього будинку) більшій кількості учасників опитування асоціювався саме з архітектурою Амстердаму.«І нам, і нашим підписникам майбутній проект нагадав Нідерланди, зокрема – столицю Амстердам», – розповів Андрій Разумовський.Керівник відділу продажів та маркетингудолала, що «Амстердам» – це не просто назва, адже у це заклали ще й зовсім іншу філософія того, як будуть організовувати життя і простір у заміському комплексі.Керівник Будівельної компанії «Інвестор» наголосив, що «Амстердам», який стане головним проектом наступних декількох років, однозначно буде відрізнятися від тих шести комплексів, які компанія збудувала донині. Як доказ цього Разумовський назвав 10 конкретних переваг майбутнього ЖК.1.Це Андрій Разумовський називає головною перевагою. «Інвестор» вирішив повністю змінити уявлення волинян про планування житла.Всі квартири будуть мати європейське планування, на практиці це означатиме 1,2, 3-спальні квартири. Такий підхід до планування є сучасним та максимально комфортним. Фактично квартира 42 м2 буде мати окремі спальню та вітальню.2.Це сучасні та яскраві рішення, які будуть приносити естетичну насолоду.«Ми хочемо змінити технологію будівництва, зокрема – щодо використання матеріалів. Залізобетон, цегла вже себе віджили, оскільки заводи з виробництва цих матеріалів ніхто не модернізує. Переходимо на моноліт, термічні блоки і вентильований фасад. Це буде сучасно, гарно, стильно», – запевнив керівник компанії-забудовника.3.Разумовський розповів, що у «Амстердамі» буде власна котельня, де застосовуватимуть інноваційні підходи до організації процесу. Це забезпечить, найперше, безпеку, гарну якість води, стабільний тиск в системі та комфортну температуру в помешканні.«Котельня матиме два котли і декілька теплових насосів: один котел – на опалення, один – на гарячу воду. До -5 градусів працюватимуть теплові насоси, при нижчих температурах – котли», - пояснив Разумовський. Вартість опалення, обіцяє забудовник, буде мінімальною, а вода – очищеною і з нормальним тиском.4.. Ще одна новація – те, що усі господарські турботи на себе візьме управлінська компанія, яка надаватиме послуги високої якості. Догляд за газоном, озеленення території, вивіз та сортування сміття – це все забезпечить персонал управлінської компанії. За словами керівника «Інвестора», до представників цієї компанії мешканці зможуть звернутися з будь-яких господарських питань, навіть – щодо допомоги у ремонті чи транспортуванні вантажів.Крім того, створять мобільний додаток, в якому кожен мешканець зможе голосувати за ті чи інші рішення, замовляти послуги чи повідомляти про проблему.5.Закрита територія, відеонагляд, система доступу, цілодобова охорона – це обов’язкові елементи майбутнього ЖК.«Використовуватимемо, найперше, технічні засоби, але і звична охорона теж обов’язково буде», - додав Андрій Разумовський.6.«Інвестор» обіцяє збудувати на території ЖК «Амстердам» повноцінний майданчик зі штучним покриттям для гри в баскетбол, футбол та волейбол, біговими доріжками, а також облаштувати тренажери для воркауту.7.Величезну увагу мають намір приділити створенню комфортної, максимально дружньої атмосфери у ЖК. Для цього в будинку облаштують лоббі\рецепцію\холл, де можна буде зустрітися, поспілкуватися, отримати пошту, випити разом кави, чи навіть подивитися компанією футбол.У «Інвесторі» впевнені: важливо не лише, де ти живеш, а поряд з ким.Окрім того, на території облаштують гарний сквер для прогулянок, зони барбекю для спільних свят та заходів (зарезервувати місця на яких можна буде через додаток та управлінську компанію).Більше того, у ЖК буде свій закритий внутрішній двір.8.Андрій Разумовський запевнив, що для «Інвестора» неабияк важливо, аби житло, споруджене ним, було максимально доступним. Тому усі вхідні групи (комплекс конструкцій при вході в приміщення) будуть без сходів.У кожному під’їзді ЖК будуть сучасні безшумні ліфти. «Амстердам» матиме окремий паркінг з розрахунком на кожне авто на квартиру.9.На першому поверсі розміщуватимуться комерційні приміщення та зона закладів громадського призначення: кафе, кав’ярня, аптека, магазин, сімейний лікар, приватний дитсадочок, спортивний зал чи студія йоги, салон краси, відділення банку та пошти.Андрій Разумовський запевняє, що уже на нинішньому етапі є зацікавленість власників найпопулярніших мереж кав’ярень та кафе в облаштуванні закладів саме у майбутньому ЖК «Амстердам».10.Продаж квартир у новому ЖК стартуватиме з 14 999 грн\м2.В процесі будівництва, як показує досвід, об’єкти Будівельної компанії «Інвестор» дорожчають на 50%. Тож забудовник переконаний, що вартість квадратного метра зросте до 20 000 грн\м2 протягом перших 12-18 місяців реалізації проекту.Тому ЖК «Амстердам» – це не лише гарне житло, а й чудова інвестиція, як у квартири, так і в комерційні приміщення.Аби показати майбутньому власнику, наскільки комфортним, стильним та лаконічним буде житло, «Інвестор» залучив до роботи над проектом фахівців з розробки дизайну інтер’єру. Компанії «isbelab», Destyle» та Panda створювали дизайн-проекти для різних за розмірами та плануванням квартир ЖК «Амстердам».Лаболаторія сучасного дизайну «isbelab» розробила дизайн-проект квартири на 86 квадратних метрів.«Оскільки була передбачена класична студія і не було окремої кухні, ми вирішили трохи відійти від правил. Зробили повноцінний великий стіл, де можна зустрічати гостей, святкувати, а диван винесли у велику вітальню», - розповів представник компанії. Ще одна особливість квартири – відкрита гардеробна за склом, яка не забирає простір, але має гарний вигляд.Проджект-менеджер дизайн-студії «Destyle», яка також створювала дизайн інтер’єру, Оксана Янюк розповіла, що працювати з такого типу плануванням було суцільним задоволенням.«Нас не обмежували у стилістиці. Ми використовували елементи дерева, які створюють додатковий затишок, а також світлі матеріали для покриття стін, щоб додати додаткового візуального простору у квартирі», - розповіла вона.Оксана Янюк додала, що при створенні дизайн-проекту для «Амстердаму» у «Destyle» важливу увагу приділити нормам ергономіки, тому функціонально організували освітлення кожної зони, зважали на габаритні параметри у розміщенні меблів, аби клієнту було максимально зручно жити у цьому приміщенні і завжди хотілося повертатися додому».За словами Андрія Разумовського, наразі триває етап бронювання квартир у майбутньому ЖК «Амстердам». Тож ті, кого цікавить житло у комплексі, однотипних якому немає на Волині, можуть звертатися у Будівельну компанію «Інвестор» для детальних консультацій та знайомства з дизайн-проектами.

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