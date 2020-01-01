Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня





У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +11 до +19 градусів, удень до +26…+32. Вітер південно-східний, західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +11 до +19 градусів, удень до +26…+32. Вітер південно-східний, західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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