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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +11 до +19 градусів, удень до +26…+32. Вітер південно-східний, західний, південно-західний і південний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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