Заборона на в'їзд: скількох іноземців не пустили в Україну на волинській митниці. ВІДЕО





Про це Юлія Копецька.



Усім іноземцям, які намагаються потрапити в Україну, прикордонники показують постанову уряду про заборону на в'їзд громадян інших країн, яка діє від ночі 28 серпня.



"Переважно це були громадяни Польщі, Чехії, Німеччини та США. На жаль, громадяни, які прибули у пункт пропуску, не були ознайомлені із Постановою КМУ 757. Вони не могли підтвердити мету перебування і в них не було документів, які підтверджували це", - каже Юлія Копецька.



Жителька Польщі Анна Ягелло розповіла, постійно проживає в Польщі. В Україні живе її мати. Дівчину через кордон пропустили.



"Я собі виготовила посвідку на постійне проживання в Україні. Я можу без проблем в’їхати в Україну. Поляки до того нормально відносяться, тому що розуміють, що ці всі заходи безпеки", - каже Анна Ягелло.



Прикордонники пояснюють: є категорія іноземців, які можуть перетнути кордон. Зокрема, це ті, хто прямує територією України транзитом та має документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, та прибуває в Україну з метою навчання, проходять військову службу на території України, постійно чи тимчасово проживають на території України.



Як розповіла виконувачка обов’язків начальниці відділення інспекторів прикордонного контролю Ягодин Юлія Копецька, великого пасажиропотоку іноземних громадян наразі немає. За пів доби, за її словами, прикордонники оформлюють до пів тисячі легкових автомобілів, які в’їжджають в Україну. При в’їзді на територію держави проводиться температурний скринінг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" 28 серпня не пустили на територію України 21 іноземця.Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків начальниці відділення інспекторів прикордонного контролюУсім іноземцям, які намагаються потрапити в Україну, прикордонники показують постанову уряду про заборону на в'їзд"Переважно це були громадяни Польщі, Чехії, Німеччини та США. На жаль, громадяни, які прибули у пункт пропуску, не були ознайомлені із Постановою КМУ 757. Вони не могли підтвердити мету перебування і в них не було документів, які підтверджували це", - каже Юлія Копецька.Жителька Польщірозповіла, постійно проживає в Польщі. В Україні живе її мати. Дівчину через кордон пропустили."Я собі виготовила посвідку на постійне проживання в Україні. Я можу без проблем в’їхати в Україну. Поляки до того нормально відносяться, тому що розуміють, що ці всі заходи безпеки", - каже Анна Ягелло.Прикордонники пояснюють: є категорія іноземців, які можуть перетнути кордон. Зокрема, це ті, хто прямує територією України транзитом та має документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, та прибуває в Україну з метою навчання, проходять військову службу на території України, постійно чи тимчасово проживають на території України.Як розповіла виконувачка обов’язків начальниці відділення інспекторів прикордонного контролю Ягодин Юлія Копецька, великого пасажиропотоку іноземних громадян наразі немає. За пів доби, за її словами, прикордонники оформлюють до пів тисячі легкових автомобілів, які в’їжджають в Україну. При в’їзді на територію держави проводиться температурний скринінг.

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