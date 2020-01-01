У Луцьку та районі під час обшуків знайшли велику кількість крадених речей: шукають власників. ФОТО





Про це



У ході обшуків виявили місця накопичення великої кількості крадених речей.



Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.



Встановлюють осіб, причетних до злочинної діяльності громадян.



Триває досудове розслідування.



Правоохоронці звертаються до волинян, які потерпіли від крадіжок, з проханням звернутися у Луцьке районне відділення поліції, аби опізнати своє викрадене майно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції у межах досудового розслідування кримінального провадження про вчинення групою осіб на території області серії крадіжок провели 8 санкціонованих судом обшуків у помешканнях та домогосподарствах у Луцьку та Луцькому районі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У ході обшуків виявили місця накопичення великої кількості крадених речей.Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.Встановлюють осіб, причетних до злочинної діяльності громадян.Триває досудове розслідування.Правоохоронці звертаються до волинян, які потерпіли від крадіжок, з проханням звернутися у Луцьке районне відділення поліції, аби опізнати своє викрадене майно.

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