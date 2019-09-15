У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
Сьогодні, 21:19
25 дітей Боратинської громади із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали шкільне приладдя до нового навчального року.
Про це інформують на сайті Боратинської громади.
Подарунки школярам вручили представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради у рамках щорічної благодійної акції «Скоро до школи».
«У подарункових наборах найнеобхідніше – зошити, щоденники, альбоми, олівці, фломастери, ручки, обкладинки для книг та зошитів, клей, кольоровий папір, пластилін та інше канцелярське приладдя, – розповідають спеціалісти Служби. – Сподіваємося, що все це стане у нагоді нашим дітям, аби з радістю розпочати новий навчальний рік».
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Про це інформують на сайті Боратинської громади.
Подарунки школярам вручили представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради у рамках щорічної благодійної акції «Скоро до школи».
«У подарункових наборах найнеобхідніше – зошити, щоденники, альбоми, олівці, фломастери, ручки, обкладинки для книг та зошитів, клей, кольоровий папір, пластилін та інше канцелярське приладдя, – розповідають спеціалісти Служби. – Сподіваємося, що все це стане у нагоді нашим дітям, аби з радістю розпочати новий навчальний рік».
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