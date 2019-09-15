У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО





Про це інформують на сайті



Подарунки школярам вручили представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради у рамках щорічної благодійної акції «Скоро до школи».



«У подарункових наборах найнеобхідніше – зошити, щоденники, альбоми, олівці, фломастери, ручки, обкладинки для книг та зошитів, клей, кольоровий папір, пластилін та інше канцелярське приладдя, – розповідають спеціалісти Служби. – Сподіваємося, що все це стане у нагоді нашим дітям, аби з радістю розпочати новий навчальний рік».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 дітей Боратинської громади із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали шкільне приладдя до нового навчального року.Про це інформують на сайті Боратинської громади Подарунки школярам вручили представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради у рамках щорічної благодійної акції «Скоро до школи».«У подарункових наборах найнеобхідніше – зошити, щоденники, альбоми, олівці, фломастери, ручки, обкладинки для книг та зошитів, клей, кольоровий папір, пластилін та інше канцелярське приладдя, – розповідають спеціалісти Служби. – Сподіваємося, що все це стане у нагоді нашим дітям, аби з радістю розпочати новий навчальний рік».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію