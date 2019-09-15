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У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО

У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
25 дітей Боратинської громади із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали шкільне приладдя до нового навчального року.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

Подарунки школярам вручили представники служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради у рамках щорічної благодійної акції «Скоро до школи».

«У подарункових наборах найнеобхідніше – зошити, щоденники, альбоми, олівці, фломастери, ручки, обкладинки для книг та зошитів, клей, кольоровий папір, пластилін та інше канцелярське приладдя, – розповідають спеціалісти Служби. – Сподіваємося, що все це стане у нагоді нашим дітям, аби з радістю розпочати новий навчальний рік».

У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО

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Теги: Боратинська громада, школа, служба зайнятості, школярі
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