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Іловайська трагедія: у громаді поблизу Луцька вшанували загиблих бійців. ФОТО

Іловайська трагедія: у громаді поблизу Луцька вшанували загиблих бійців. ФОТО
Іловайська операція, під час якої українська армія зазнала найбільших втрат, додала ще одну дату до національного календаря. 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Підгайцівська ОТГ платить дорогу ціну за російську агресію. Про це інформують на сайті громади.

Володимир Іщук та Мирослав Столярчук з Підгайців, Олександр Василюк та Василь Зелінський з Романова, випускник Лищенської школи Олександр Сивий – поклали життя під Іловайськом. Підгайчанин Олександр Ковальчук загинув на військовому полігоні, де проходив службу. Миколу Сорочука з села Лище вбив снайпер в зоні ООС.

У п'ятницю, 28 серпня, в Підгайцівській ОТГ вшанували пам’ять полеглих бійців. На їх могили поклали букети з соняшників. Ще донедавна це була просто квітка, а сьогодні вона є символом однієї найкривавіших трагедій російсько-української війни - так званого «іловайського котла». На місця поховання наших героїв також поклали жовто-блакитні стрічки та прапорці.

У заході з вшанування захисників України взяли участь Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, заступник сільського голови Андрій Бондарук, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход, працівники Підгайцівської сільської ради.


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Теги: Іловайськ, вшанування, Підгайцівська громада
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