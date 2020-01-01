вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 серпня на Волині: гортаючи календар

29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов (на фото).

За православним календарем 29 серпня іменини відзначають Діомид і Херимон.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає В'ячеслава Бєлова, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

В цей день у 1561 у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:23
У Луцьку заборонили роботу гральних закладів
Сьогодні, 00:24
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Реальна зарплата українців у липні зросла на 5%
28 серпень, 23:31
У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали
28 серпень, 22:42
Схожі новини
27 серпня на Волині: гортаючи календар 27 серпня на Волині: гортаючи календар
27 серпень, 00:00
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
24 серпня на Волині: гортаючи календар 24 серпня на Волині: гортаючи календар
24 серпень, 00:00
23 серпня на Волині: гортаючи календар 23 серпня на Волині: гортаючи календар
23 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:23
 0
У Луцьку заборонили роботу гральних закладів
Сьогодні, 00:24
 0
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Реальна зарплата українців у липні зросла на 5%
28 серпень, 23:31
 0
У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали
28 серпень, 22:42
 0
Медіа
відео
1/8