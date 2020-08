Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту

Великий культурний шлях Via Regia – Kulturroute des Europarates прокладуть через Володимир-Волинський.Вже незабаром княже місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту, пише БУГ «Віа Регія» (Via Regia) – це назва найстарішого та найдовшого сухопутного зв’язку між Східною і Західною Європою. Він існує вже понад дві тисячі років і поєднує вісім європейських держав – від Іспанії до України.У 2006 році Рада Європи вирішила зробити давній шлях Via Regia символом європейської єдності через культурний, туристичний та економічний розвиток.А відтак заснували масштабний європейський проект «Via Regia – великий культурний шлях Ради Європи», а в його рамках – «Via Regia Україна – культурний шлях Ради Європи». Проєкт передбачає вивчення історичної та культурної спадщини міст, що лежать на багатовікових торгових шляхах, або поблизу них.Оскільки Володимир-Волинський теж знаходиться на Великому культурному шляху Via Regia, то увійшов до Всеукраїнського проєкту зі створення туристичного маршруту, який об’єднує міста зі значним культурним спадком на шляху міжнародної магістралі Е40. Його на теренах України реалізовує Державний історико-культурний заповідник м. Дубна за підтримки Українського культурного фонду (УКФ).Команда проєкту прагне об’єднати культурний спадок таких міст України: Дубно, Рівне, Острог, Львів, Броди, Городок, Луцьк, Володимир-Волинський, Радомишль, Житомир, Київ.Як розповів у коментарі БУГу науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музею, участь в проєкті дасть можливість зміцнити чи відновити економічні й гуманітарні зв’язки між Володимиром і європейськими країнами, підвищити привабливість міста для туристів, а також залучити міжнародні інвестиції в місцеву економіку.Окрім цього стимулюватиме людей приїжджати з екскурсіями у Володимир-Волинський.«Сучасні європейці дуже цікавляться історичними коренями «Віа Регії», тому цей торгівельний шлях користується популярністю у туристів з Європи. І це дасть нашому місту хорошу можливість розвивати внутрішній та міжнародний туризм. І зробити промоцію наших туристичних об’єктів.А якщо до нас приїжджатимуть європейські туристи – це буде поштовхом для влади і бізнесу розвивати і покращувати туристичну індустрію й інфраструктуру.Наприклад, будувати готелі, бо він в нас лише один, чи хостели, яких поки що не має, облагороджувати туристичні об’єкти тощо», – розповів Стемковський.Він повідомив, що нещодавно у Володимирі-Волинському побувала команда проекту «Via Regia Ukraine»: Майстер Міжнародної федерації фотомистецтва, координатор знімальної групи і PR-менеджер проєкту «Via Regia Ukraine», один із кращих в Україні спеціалістів по аерозйомці, досвідчений пілот-оператор дроната професійний фотограф, відеограф та спеціаліст по створенню рекламних та промороликівВони відвідали відомі історичні та культурні пам’ятки Володимира: костел Святих Іоакима та Анни, монастир Святого Йосафата, майстерню «волинського Фаберже»та інші. А також зібрали фото- та відеоінформацію про ці об’єкти для створення професійних промороликів про місто.Вже в кінці жовтня презентують новостворену асоціацію культурно-мистецьких центрів та повноцінний інформаційно-туристичний портал, який буде доступний на 4-х мовах. До нього увійде і Володимир-Волинський.Таким чином, завдяки участі в проекті Via Regia та унікальному культурному спадку Володимира, Європа і світ більше дізнаватимуться про княже місто, його культуру і традиції, пам’ятки, інфраструктуру, що однозначно сприятиме його розвитку.