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У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали

У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали
У школах Зимнівської та Вишнівської громад Волині за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP з 1-го вересня запрацюють електронні щоденники та журнали.

Учні та їхні батьки зможуть онлайн отримувати інформацію про
оцінки та домашні завдання. Про це інформує БУГ.

Для цього у серпні понад 180 вчителів Вишнівської та Зимнівської громад пройшли навчання роботи з платформою за організаційної підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа та Фонд Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.

Важливо, що обидві громади є учасницями проєкту “Цифрові громади” Програми EGAP, яка сприяє впровадженню системних змін у громадах, що спрямовані на цифрову трансформацію.

Починаючи з березня цього року програма EGAP серед іншого провела ряд вебінарів для освітян цифрових громад, присвячених організації дистанційного навчання в умовах карантину та впровадженню цифрових інструментів для підвищення ефективності навчального процесу.

«Для нас важливо впроваджувати електронні рішення у всіх сферах громади. У освіті зокрема. Мені приємно, що наша громада впроваджує інновації у школах. Ми одні із перших почали використовувати платформу Google-classroom під час дистанційного навчання.

Це було зручно та цікаво і дітям, і вчителям. Приємно, що наші старання у напрямку цифровізації мають результат. І велика заслуга цьому – співпраця із Програмою EGAP» – коментує сільський голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

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Теги: Зимнівська громада, Вишнівська громада, електронні щоденники, освіта, школа
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