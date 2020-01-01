У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали
Сьогодні, 22:42
У школах Зимнівської та Вишнівської громад Волині за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP з 1-го вересня запрацюють електронні щоденники та журнали.
Учні та їхні батьки зможуть онлайн отримувати інформацію про
оцінки та домашні завдання. Про це інформує БУГ.
Для цього у серпні понад 180 вчителів Вишнівської та Зимнівської громад пройшли навчання роботи з платформою за організаційної підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа та Фонд Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.
Важливо, що обидві громади є учасницями проєкту “Цифрові громади” Програми EGAP, яка сприяє впровадженню системних змін у громадах, що спрямовані на цифрову трансформацію.
Починаючи з березня цього року програма EGAP серед іншого провела ряд вебінарів для освітян цифрових громад, присвячених організації дистанційного навчання в умовах карантину та впровадженню цифрових інструментів для підвищення ефективності навчального процесу.
«Для нас важливо впроваджувати електронні рішення у всіх сферах громади. У освіті зокрема. Мені приємно, що наша громада впроваджує інновації у школах. Ми одні із перших почали використовувати платформу Google-classroom під час дистанційного навчання.
Це було зручно та цікаво і дітям, і вчителям. Приємно, що наші старання у напрямку цифровізації мають результат. І велика заслуга цьому – співпраця із Програмою EGAP» – коментує сільський голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
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Учні та їхні батьки зможуть онлайн отримувати інформацію про
оцінки та домашні завдання. Про це інформує БУГ.
Для цього у серпні понад 180 вчителів Вишнівської та Зимнівської громад пройшли навчання роботи з платформою за організаційної підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа та Фонд Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.
Важливо, що обидві громади є учасницями проєкту “Цифрові громади” Програми EGAP, яка сприяє впровадженню системних змін у громадах, що спрямовані на цифрову трансформацію.
Починаючи з березня цього року програма EGAP серед іншого провела ряд вебінарів для освітян цифрових громад, присвячених організації дистанційного навчання в умовах карантину та впровадженню цифрових інструментів для підвищення ефективності навчального процесу.
«Для нас важливо впроваджувати електронні рішення у всіх сферах громади. У освіті зокрема. Мені приємно, що наша громада впроваджує інновації у школах. Ми одні із перших почали використовувати платформу Google-classroom під час дистанційного навчання.
Це було зручно та цікаво і дітям, і вчителям. Приємно, що наші старання у напрямку цифровізації мають результат. І велика заслуга цьому – співпраця із Програмою EGAP» – коментує сільський голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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