У школах двох волинських громад запроваджують електронні щоденники та журнали





Учні та їхні батьки зможуть онлайн отримувати інформацію про

оцінки та домашні завдання. Про це інформує



Для цього у серпні понад 180 вчителів Вишнівської та Зимнівської громад пройшли навчання роботи з платформою за організаційної підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа та Фонд Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.



Важливо, що обидві громади є учасницями проєкту “Цифрові громади” Програми EGAP, яка сприяє впровадженню системних змін у громадах, що спрямовані на цифрову трансформацію.



Починаючи з березня цього року програма EGAP серед іншого провела ряд вебінарів для освітян цифрових громад, присвячених організації дистанційного навчання в умовах карантину та впровадженню цифрових інструментів для підвищення ефективності навчального процесу.



«Для нас важливо впроваджувати електронні рішення у всіх сферах громади. У освіті зокрема. Мені приємно, що наша громада впроваджує інновації у школах. Ми одні із перших почали використовувати платформу Google-classroom під час дистанційного навчання.



Це було зручно та цікаво і дітям, і вчителям. Приємно, що наші старання у напрямку цифровізації мають результат. І велика заслуга цьому – співпраця із Програмою EGAP» – коментує сільський голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школах Зимнівської та Вишнівської громад Волині за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP з 1-го вересня запрацюють електронні щоденники та журнали.Учні та їхні батьки зможуть онлайн отримувати інформацію прооцінки та домашні завдання. Про це інформує БУГ Для цього у серпні понад 180 вчителів Вишнівської та Зимнівської громад пройшли навчання роботи з платформою за організаційної підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа та Фонд Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.Важливо, що обидві громади є учасницями проєкту “Цифрові громади” Програми EGAP, яка сприяє впровадженню системних змін у громадах, що спрямовані на цифрову трансформацію.Починаючи з березня цього року програма EGAP серед іншого провела ряд вебінарів для освітян цифрових громад, присвячених організації дистанційного навчання в умовах карантину та впровадженню цифрових інструментів для підвищення ефективності навчального процесу.«Для нас важливо впроваджувати електронні рішення у всіх сферах громади. У освіті зокрема. Мені приємно, що наша громада впроваджує інновації у школах. Ми одні із перших почали використовувати платформу Google-classroom під час дистанційного навчання.Це було зручно та цікаво і дітям, і вчителям. Приємно, що наші старання у напрямку цифровізації мають результат. І велика заслуга цьому – співпраця із Програмою EGAP» – коментує сільський голова Зимнівської ОТГ

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