На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО





Знахідку уже визнали однією з найцінніших за останні 100 років, пишуть



Про скарб повідомив історик Олександр Алфьоров. Він розповів, що це 32 срібні монети, на яких зображені київські князі – Володимир Великий із тризубом на звороті, та Святополк Ярополкович із двозубом.



Монетам може бути тисяча років, зауважують фахівці. Наразі триває процедура передачі знахідки державі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині рибалка випадково у піску знайшов справжній скарб – тисячолітні монети.Знахідку уже визнали однією з найцінніших за останні 100 років, пишуть Факти Про скарб повідомив історик. Він розповів, що це 32 срібні монети, на яких зображені київські князі – Володимир Великий із тризубом на звороті, та Святополк Ярополкович із двозубом.Монетам може бути тисяча років, зауважують фахівці. Наразі триває процедура передачі знахідки державі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію