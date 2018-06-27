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На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО

На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО
На Житомирщині рибалка випадково у піску знайшов справжній скарб – тисячолітні монети.

Знахідку уже визнали однією з найцінніших за останні 100 років, пишуть Факти.

Про скарб повідомив історик Олександр Алфьоров. Він розповів, що це 32 срібні монети, на яких зображені київські князі – Володимир Великий із тризубом на звороті, та Святополк Ярополкович із двозубом.

Монетам може бути тисяча років, зауважують фахівці. Наразі триває процедура передачі знахідки державі.


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Теги: монети, знахідка, історія
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