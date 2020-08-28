Реальна зарплата українців у липні зросла на 5%





Порівняно з червнем цього року показник збільшився на 2,6%, інформують



Крім того, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у липні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі – на 7,6%, і становить 11,804 грн.



Найбільше зарплатня штатних працівників у липні зросла в Миколаївській (на 13,6%), Херсонській (на 13,1%), Кіровоградській (на 12,6%), Луганській (на 12,4%), Сумській (на 11,4%), Одеській (на 11%), Тернопільській (на 10,2%), Рівненській (на 10,2%), Чернігівській (на 11%) , Хмельницькій (на 9,9%) і Житомирській (на 9,2%) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реальна зарплата в Україні у липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року зросла на 5,1%.Порівняно з червнем цього року показник збільшився на 2,6%, інформують Факти з посиланням на Держстат.Крім того, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у липні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі – на 7,6%, і становить 11,804 грн.Найбільше зарплатня штатних працівників у липні зросла в Миколаївській (на 13,6%), Херсонській (на 13,1%), Кіровоградській (на 12,6%), Луганській (на 12,4%), Сумській (на 11,4%), Одеській (на 11%), Тернопільській (на 10,2%), Рівненській (на 10,2%), Чернігівській (на 11%) , Хмельницькій (на 9,9%) і Житомирській (на 9,2%) областях.

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