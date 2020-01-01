У Луцьку заборонили роботу гральних закладів
Сьогодні, 00:24
Депутати Луцькради, під час позачергової 91 сесії, проголосували за заборону роботи гральних закладів на території міста.
Про це інформує Суспільне.
Згідно з рішенням, міська рада не надаватиме дозволів на оренду приміщень для гральних закладів на території Луцька.
Більшість депутатів підтримали заборону. Обранці кажуть: для того, щоб гральні заклади отримали ліцензії, українцям потрібно буде програти в казино від 40 до 80 мільярдів гривень. Також робота гральних закладів може вплинути на криміногенну ситуацію в місті.
Нагадаємо, в серпні рішення про заборону гральних закладів прийняли ще у кількох регіонах. Зокрема у Тернополі та Сумах.
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Про це інформує Суспільне.
Згідно з рішенням, міська рада не надаватиме дозволів на оренду приміщень для гральних закладів на території Луцька.
Більшість депутатів підтримали заборону. Обранці кажуть: для того, щоб гральні заклади отримали ліцензії, українцям потрібно буде програти в казино від 40 до 80 мільярдів гривень. Також робота гральних закладів може вплинути на криміногенну ситуацію в місті.
Нагадаємо, в серпні рішення про заборону гральних закладів прийняли ще у кількох регіонах. Зокрема у Тернополі та Сумах.
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