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У Луцьку заборонили роботу гральних закладів

У Луцьку заборонили роботу гральних закладів
Депутати Луцькради, під час позачергової 91 сесії, проголосували за заборону роботи гральних закладів на території міста.

Про це інформує Суспільне.

Згідно з рішенням, міська рада не надаватиме дозволів на оренду приміщень для гральних закладів на території Луцька.

Більшість депутатів підтримали заборону. Обранці кажуть: для того, щоб гральні заклади отримали ліцензії, українцям потрібно буде програти в казино від 40 до 80 мільярдів гривень. Також робота гральних закладів може вплинути на криміногенну ситуацію в місті.

Нагадаємо, в серпні рішення про заборону гральних закладів прийняли ще у кількох регіонах. Зокрема у Тернополі та Сумах.

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Теги: гральні заклади, Луцька міська рада, заборона
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