У Луцьку заборонили роботу гральних закладів





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Згідно з рішенням, міська рада не надаватиме дозволів на оренду приміщень для гральних закладів на території Луцька.



Більшість депутатів підтримали заборону. Обранці кажуть: для того, щоб гральні заклади отримали ліцензії, українцям потрібно буде програти в казино від 40 до 80 мільярдів гривень. Також робота гральних закладів може вплинути на криміногенну ситуацію в місті.



Нагадаємо, в серпні рішення про заборону гральних закладів прийняли ще у кількох регіонах. Зокрема у Тернополі та Сумах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцькради, під час позачергової 91 сесії, проголосували за заборону роботи гральних закладів на території міста.Про це інформує Суспільне Згідно з рішенням, міська рада не надаватиме дозволів на оренду приміщень для гральних закладів на території Луцька.Більшість депутатів підтримали заборону. Обранці кажуть: для того, щоб гральні заклади отримали ліцензії, українцям потрібно буде програти в казино від 40 до 80 мільярдів гривень. Також робота гральних закладів може вплинути на криміногенну ситуацію в місті.Нагадаємо, в серпні рішення про заборону гральних закладів прийняли ще у кількох регіонах. Зокрема у Тернополі та Сумах.

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