вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО

Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО
Під час благодійної акції "Скоро до школи" 150 дітей Луцька забезпечили портфелями та шкільним приладдям.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Ліна Галан.

Зі слів Ліни Галан: шкільне приладдя та ранці отримали діти сироти, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти з особливими потребами. На придбання шкільних портфелів та продуктових наборів, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч дали благодійники.

Першокласниці Софія Байчук новий ранець сподобався. Тато дівчини, Костянтин, учасник АТО-ООС. Пішов добровольцем четвертої хвилі мобілізації. Служив в 14 бригаді, пройшов усі місця, де бригада дислокувалась у 2015 та 2016 роках.

"Коли дізнались, що нас запросили на цю подію, то відклали усі справи, бо для Сонечки перший раз в перший клас, це важлива подія", - каже чоловік.

Першокласник Мирон Ковальчук цього року ходитиме до школи зі старшою сестрою, а це подвійне навантаження на сімейний бюджет, - розповідає мама Ольга. Такі благодійні акції, вважає жінка, спрощують завдання батькам зі збору до школи. Новий портфель та шкільне приладдя Мирон візьме з собою до школи 1-го вересня.

Як розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради Ліна Галан, таку акцію організовують напередодні навчального року уже вдесяте. Цьогоріч вона - на відкритому повітрі, у Луцькому замку, з дотриманням усіх карантинних вимог, - додає чиновниця.

Нагадаємо, у червні у рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині", благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рюкзак, благодійна акція, школярі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину
Сьогодні, 07:09
Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 06:13
Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
Сьогодні, 05:21
Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту
Сьогодні, 04:36
На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО
Сьогодні, 03:34
Схожі новини
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
28 серпень, 21:19
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
25 серпень, 14:44
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
22 серпень, 20:45
У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей
15 червень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину
Сьогодні, 07:09
 0
Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 06:13
 0
Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
Сьогодні, 05:21
 0
Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту
Сьогодні, 04:36
 0
На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО
Сьогодні, 03:34
 0
Медіа
відео
1/8