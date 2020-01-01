Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО





Про це Ліна Галан.



Зі слів Ліни Галан: шкільне приладдя та ранці отримали діти сироти, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти з особливими потребами. На придбання шкільних портфелів та продуктових наборів, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч дали благодійники.



Першокласниці Софія Байчук новий ранець сподобався. Тато дівчини, Костянтин, учасник АТО-ООС. Пішов добровольцем четвертої хвилі мобілізації. Служив в 14 бригаді, пройшов усі місця, де бригада дислокувалась у 2015 та 2016 роках.



"Коли дізнались, що нас запросили на цю подію, то відклали усі справи, бо для Сонечки перший раз в перший клас, це важлива подія", - каже чоловік.



Першокласник Мирон Ковальчук цього року ходитиме до школи зі старшою сестрою, а це подвійне навантаження на сімейний бюджет, - розповідає мама Ольга. Такі благодійні акції, вважає жінка, спрощують завдання батькам зі збору до школи. Новий портфель та шкільне приладдя Мирон візьме з собою до школи 1-го вересня.



Як розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради Ліна Галан, таку акцію організовують напередодні навчального року уже вдесяте. Цьогоріч вона - на відкритому повітрі, у Луцькому замку, з дотриманням усіх карантинних вимог, - додає чиновниця.



Нагадаємо, у червні у рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині", благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час благодійної акції "Скоро до школи" 150 дітей Луцька забезпечили портфелями та шкільним приладдям.Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молодіЗі слів Ліни Галан: шкільне приладдя та ранці отримали діти сироти, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти з особливими потребами. На придбання шкільних портфелів та продуктових наборів, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч дали благодійники.Першокласниціновий ранець сподобався. Тато дівчини,, учасник АТО-ООС. Пішов добровольцем четвертої хвилі мобілізації. Служив в 14 бригаді, пройшов усі місця, де бригада дислокувалась у 2015 та 2016 роках."Коли дізнались, що нас запросили на цю подію, то відклали усі справи, бо для Сонечки перший раз в перший клас, це важлива подія", - каже чоловік.Першокласникцього року ходитиме до школи зі старшою сестрою, а це подвійне навантаження на сімейний бюджет, - розповідає мама. Такі благодійні акції, вважає жінка, спрощують завдання батькам зі збору до школи. Новий портфель та шкільне приладдя Мирон візьме з собою до школи 1-го вересня.Як розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради Ліна Галан, таку акцію організовують напередодні навчального року уже вдесяте. Цьогоріч вона - на відкритому повітрі, у Луцькому замку, з дотриманням усіх карантинних вимог, - додає чиновниця.Нагадаємо, у червні у рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині", благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.

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