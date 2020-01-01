Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 06:13
Під час благодійної акції "Скоро до школи" 150 дітей Луцька забезпечили портфелями та шкільним приладдям.
Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Ліна Галан.
Зі слів Ліни Галан: шкільне приладдя та ранці отримали діти сироти, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти з особливими потребами. На придбання шкільних портфелів та продуктових наборів, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч дали благодійники.
Першокласниці Софія Байчук новий ранець сподобався. Тато дівчини, Костянтин, учасник АТО-ООС. Пішов добровольцем четвертої хвилі мобілізації. Служив в 14 бригаді, пройшов усі місця, де бригада дислокувалась у 2015 та 2016 роках.
"Коли дізнались, що нас запросили на цю подію, то відклали усі справи, бо для Сонечки перший раз в перший клас, це важлива подія", - каже чоловік.
Першокласник Мирон Ковальчук цього року ходитиме до школи зі старшою сестрою, а це подвійне навантаження на сімейний бюджет, - розповідає мама Ольга. Такі благодійні акції, вважає жінка, спрощують завдання батькам зі збору до школи. Новий портфель та шкільне приладдя Мирон візьме з собою до школи 1-го вересня.
Як розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради Ліна Галан, таку акцію організовують напередодні навчального року уже вдесяте. Цьогоріч вона - на відкритому повітрі, у Луцькому замку, з дотриманням усіх карантинних вимог, - додає чиновниця.
Нагадаємо, у червні у рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині", благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.
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Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Ліна Галан.
Зі слів Ліни Галан: шкільне приладдя та ранці отримали діти сироти, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти з особливими потребами. На придбання шкільних портфелів та продуктових наборів, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч дали благодійники.
Першокласниці Софія Байчук новий ранець сподобався. Тато дівчини, Костянтин, учасник АТО-ООС. Пішов добровольцем четвертої хвилі мобілізації. Служив в 14 бригаді, пройшов усі місця, де бригада дислокувалась у 2015 та 2016 роках.
"Коли дізнались, що нас запросили на цю подію, то відклали усі справи, бо для Сонечки перший раз в перший клас, це важлива подія", - каже чоловік.
Першокласник Мирон Ковальчук цього року ходитиме до школи зі старшою сестрою, а це подвійне навантаження на сімейний бюджет, - розповідає мама Ольга. Такі благодійні акції, вважає жінка, спрощують завдання батькам зі збору до школи. Новий портфель та шкільне приладдя Мирон візьме з собою до школи 1-го вересня.
Як розповіла начальниця управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської ради Ліна Галан, таку акцію організовують напередодні навчального року уже вдесяте. Цьогоріч вона - на відкритому повітрі, у Луцькому замку, з дотриманням усіх карантинних вимог, - додає чиновниця.
Нагадаємо, у червні у рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині", благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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