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У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО

У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
У Рівному правоохоронці вилучили майже 40 кілограмів бурштину на понад мільйон гривень.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та ймовірно причетних до злочину осіб. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

Відомо, що відносно одного із фігурантів вже тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО





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Теги: Рівне, бурштин, поліція
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