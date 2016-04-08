У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО





У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та ймовірно причетних до злочину осіб. Про це інформують у



Відомо, що відносно одного із фігурантів вже тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному правоохоронці вилучили майже 40 кілограмів бурштину на понад мільйон гривень.У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та ймовірно причетних до злочину осіб. Про це інформують у пресслужбі МВС України Відомо, що відносно одного із фігурантів вже тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

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