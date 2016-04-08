У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:23
У Рівному правоохоронці вилучили майже 40 кілограмів бурштину на понад мільйон гривень.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та ймовірно причетних до злочину осіб. Про це інформують у пресслужбі МВС України.
Відомо, що відносно одного із фігурантів вже тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.
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У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливі канали збуту «сонячного» каміння та ймовірно причетних до злочину осіб. Про це інформують у пресслужбі МВС України.
Відомо, що відносно одного із фігурантів вже тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.
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