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Луцькрада виділила кошти на зарплату працівникам ДКП «Луцьктепло»

Луцькрада виділила кошти на зарплату працівникам ДКП «Луцьктепло»
Луцькрада виділила 7 мільйонів гривень на програму підтримки ДКП "Луцьктепло".

Про це Суспільному розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Підприємство боргує працівникам 11 мільйонів гривень, - розповів директор ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський. З його слів, нині лучани боргують за тепло та гарячу воду 92 мільйони гривень. Борг підприємства перед НАК "Нафтогаз" - 195 мільйонів гривень.

Частину з виділених Луцькрадою грошей спрямують на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства.

Зі слів Григорія Недопада, гроші надійдуть наступного тижня.

"Прийняли відразу 5 млн, із яких левова частина піде на зарплати, плюс на погашення заборгованості за розподіл природного газу, електроенергію і додатково, ще 2 млн грн на покриття їхньої заборгованості".

Нагадаємо, 28 серпня зранку близько сотні тепловиків влаштували акцію протесту.

Рішення депутатів, каже операторка теплового пункту Олена Коробчук, задовольнило протестувальників частково.

"Половина травня і частина червня – це не вся заборгованість. Якщо боргують приблизно 20 000, то покриють зараз 10 000 – половину".

Нині на ДКП "Луцьктепло" працює 720 людей. Зі слів операторки центрального теплового пункту Наталії Ковальчук, якщо за тиждень борг із заробітної плати не повернуть, працівники підприємства продовжать протести.


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Теги: Луцьктепло, зарплата, заборгованість
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