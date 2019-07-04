Луцькрада виділила кошти на зарплату працівникам ДКП «Луцьктепло»





Про це Григорій Недопад.



Підприємство боргує працівникам 11 мільйонів гривень, - розповів директор ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський. З його слів, нині лучани боргують за тепло та гарячу воду 92 мільйони гривень. Борг підприємства перед НАК "Нафтогаз" - 195 мільйонів гривень.



Частину з виділених Луцькрадою грошей спрямують на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства.



Зі слів Григорія Недопада, гроші надійдуть наступного тижня.



"Прийняли відразу 5 млн, із яких левова частина піде на зарплати, плюс на погашення заборгованості за розподіл природного газу, електроенергію і додатково, ще 2 млн грн на покриття їхньої заборгованості".



Нагадаємо, 28 серпня зранку



Рішення депутатів, каже операторка теплового пункту Олена Коробчук, задовольнило протестувальників частково.



"Половина травня і частина червня – це не вся заборгованість. Якщо боргують приблизно 20 000, то покриють зараз 10 000 – половину".



Нині на ДКП "Луцьктепло" працює 720 людей. Зі слів операторки центрального теплового пункту Наталії Ковальчук, якщо за тиждень борг із заробітної плати не повернуть, працівники підприємства продовжать протести.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькрада виділила 7 мільйонів гривень на програму підтримки ДКП "Луцьктепло".Про це Суспільному розповів перший заступник міського головиПідприємство боргує працівникам 11 мільйонів гривень, - розповів директор ДКП "Луцьктепло". З його слів, нині лучани боргують за тепло та гарячу воду 92 мільйони гривень. Борг підприємства перед НАК "Нафтогаз" - 195 мільйонів гривень.Частину з виділених Луцькрадою грошей спрямують на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства.Зі слів Григорія Недопада, гроші надійдуть наступного тижня."Прийняли відразу 5 млн, із яких левова частина піде на зарплати, плюс на погашення заборгованості за розподіл природного газу, електроенергію і додатково, ще 2 млн грн на покриття їхньої заборгованості".Нагадаємо, 28 серпня зранку близько сотні тепловиків влаштували акцію протесту Рішення депутатів, каже операторка теплового пункту, задовольнило протестувальників частково."Половина травня і частина червня – це не вся заборгованість. Якщо боргують приблизно 20 000, то покриють зараз 10 000 – половину".Нині на ДКП "Луцьктепло" працює 720 людей. Зі слів операторки центрального теплового пункту, якщо за тиждень борг із заробітної плати не повернуть, працівники підприємства продовжать протести.

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