Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ





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За інформацією слідства, у липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації. На посаді стрільця у складі так званих Спецназі ДНР та Батальоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.



За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.



У жовтні 2014 року чоловік за власним бажанням припинив співробітництво з терористами, а згодом вступив до лав ЗСУ.



Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України – участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області СБУ викрила чинного військовослужбовця ЗСУ, який в минулому співпрацював з бойовиками “ДНР”.Про це інформує пресслужба СБУ За інформацією слідства, у липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації. На посаді стрільця у складі так званих Спецназі ДНР та Батальоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.У жовтні 2014 року чоловік за власним бажанням припинив співробітництво з терористами, а згодом вступив до лав ЗСУ.Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України – участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

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