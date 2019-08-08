вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ

Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
У Харківській області СБУ викрила чинного військовослужбовця ЗСУ, який в минулому співпрацював з бойовиками “ДНР”.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, у липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації. На посаді стрільця у складі так званих Спецназі ДНР та Батальоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.

За це харків’янин отримував щомісяця приблизно 5 тис. грн.

У жовтні 2014 року чоловік за власним бажанням припинив співробітництво з терористами, а згодом вступив до лав ЗСУ.

Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України – участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, ДНР, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
Сьогодні, 05:21
Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту
Сьогодні, 04:36
На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО
Сьогодні, 03:34
Луцькрада виділила кошти на зарплату працівникам ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 02:16
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:23
Схожі новини
Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО
23 серпень, 22:28
Чоловіку української національності оголосили про підозру за катувавання співвітчизників у так званій «ДНР» Чоловіку української національності оголосили про підозру за катувавання співвітчизників у так званій «ДНР»
04 березень, 19:32
На Луганщині військові-контрактники торгували зброєю На Луганщині військові-контрактники торгували зброєю
08 серпень, 2019, 04:15
Військового з Волині, який був терористом «ДНР», засудили до 9 років тюрми Військового з Волині, який був терористом «ДНР», засудили до 9 років тюрми
15 березень, 2019, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
Сьогодні, 05:21
 0
Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту
Сьогодні, 04:36
 0
На Житомирщині знайшли найцінніший скарб за 100 років – тисячолітні монети. ВІДЕО
Сьогодні, 03:34
 0
Луцькрада виділила кошти на зарплату працівникам ДКП «Луцьктепло»
Сьогодні, 02:16
 0
У Рівному поліцейські вилучили бурштину на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 01:23
 0
Медіа
відео
1/8