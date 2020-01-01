вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50

Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
В Україні станом на 29 серпня зафіксували 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 481.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190) областях.

Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 492 людина, з них 41 - за останню добу.

56 138 людей одужали від коронавірусу в Україні, 1 055 - за останню добу.

На Волині загалом захворіли 5 370 людей, з них за останню добу - 50. померло - 117 людей. Протягом останньої доби померла одна особа.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:00
Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
28 серпень, 17:30
За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу
28 серпень, 13:23
На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
28 серпень, 13:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми об’єдналися, щоб помирити українців»: найцікавіше з виступу Ігоря Палиці на з’їзді партії «ЗА Майбутнє»
Сьогодні, 10:10
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:00
Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:02
Іловайська трагедія: у громаді поблизу Луцька вшанували загиблих бійців. ФОТО
Сьогодні, 08:31
Схожі новини
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59 Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
04 серпень, 09:28
В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19 В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
12 липень, 10:10
В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:27
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
08 червень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми об’єдналися, щоб помирити українців»: найцікавіше з виступу Ігоря Палиці на з’їзді партії «ЗА Майбутнє»
Сьогодні, 10:10
 0
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:00
 0
Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
Сьогодні, 09:32
 0
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:02
 0
Іловайська трагедія: у громаді поблизу Луцька вшанували загиблих бійців. ФОТО
Сьогодні, 08:31
 0
Медіа
відео
1/8