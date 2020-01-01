Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
Сьогодні, 09:32
В Україні станом на 29 серпня зафіксували 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 481.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190) областях.
Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 492 людина, з них 41 - за останню добу.
56 138 людей одужали від коронавірусу в Україні, 1 055 - за останню добу.
На Волині загалом захворіли 5 370 людей, з них за останню добу - 50. померло - 117 людей. Протягом останньої доби померла одна особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190) областях.
Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 492 людина, з них 41 - за останню добу.
56 138 людей одужали від коронавірусу в Україні, 1 055 - за останню добу.
На Волині загалом захворіли 5 370 людей, з них за останню добу - 50. померло - 117 людей. Протягом останньої доби померла одна особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
28 серпень, 17:30
За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу
28 серпень, 13:23
Коментарі 0
Останні новини
«Ми об’єдналися, щоб помирити українців»: найцікавіше з виступу Ігоря Палиці на з’їзді партії «ЗА Майбутнє»
Сьогодні, 10:10
Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:02