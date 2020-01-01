Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50





Про це йдеться на



Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190) областях.



Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 492 людина, з них 41 - за останню добу.



56 138 людей одужали від коронавірусу в Україні, 1 055 - за останню добу.



На Волині загалом захворіли 5 370 людей, з них за останню добу - 50. померло - 117 людей. Протягом останньої доби померла одна особа.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 29 серпня зафіксували 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 481.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190) областях.Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 492 людина, з них 41 - за останню добу.56 138 людей одужали від коронавірусу в Україні, 1 055 - за останню добу.На Волині загалом захворіли 5 370 людей, з них за останню добу - 50. померло - 117 людей. Протягом останньої доби померла одна особа.

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