«Ми об’єдналися, щоб помирити українців»: найцікавіше з виступу Ігоря Палиці на з’їзді партії «ЗА Майбутнє»

Перший з’їзд партії «ЗА Майбутнє» відбувся 27 серпня у Києві на Співочому полі.Перед делегатами з усієї України виступив лідер цієї політичної сили. Ми вибрали найцікавіше з того, що говорив Палиця на з’їзді.Друге – коли вирішили йти на вибори. «Чому? Ви ж нова партія, в вас немає рейтингу, немає шансів…» Третє «чому»: «А чому ви збираєте людей, до вас ніхто не піде, вас ніхто не знає…»Навіть сьогодні: «Чому ви так рано зібралися? Ще всі сплять, а в вас вже з’їзд» (початок реєстрації був о 6.30, – ред.). І таких «чому» – було дуже багато. І я вам скажу сьогодні, чому. Бо нас дістало!Дістало те, що 29 років ми обираємо президентів, парламенти, обласні ради, ОТГ, весь час надіючись, що вони точно справляться. І ми помиляємось.Рік тому ми раділи перемозі Володимира Зеленського. Тому що нас дістав Порошенко, дістали його постійні погрози військової агресії, дістала брехня, крадіжки в армії… все дістало! І ми раділи перемозі Зеленського.Раділи, коли відбулися вибори до Верховної Ради. Довіряли президенту, довіряли вибору людей, які привели монобільшість. Вірили, що от зараз ця монобільшість прийме рішення, які потрібні державі. Але вже через місяць зрозуміли: знов – дістало!Тоді ми, мажоритарники Верховної Ради, депутати групи «ЗА Майбутнє», які представляють 15% виборців всієї України, вирішили створити партію.Три місяці, поки всі відпочивали, ми зустрічалися з людьми, переконували, пояснювали і сьогодні у цьому залі зібралися люди, які мають такі ж переконання, як і ми. Сьогодні тут люди, яких теж дістало.Не зробить економічного прориву в Україні.Тому що уряд цієї держави не допомагає тим, хто повинен народжувати українців. І сім’ї не мають фінансової можливості виховувати кількох дітей.Нарешті ми зробимо те, що українці, які виїхали закордон, повернулися.Ми знаємо, що для цього робити і зробимо обов’язково.Ми зробимо так, щоб в нас була найкраща медицина. Тому щоА так – вони нікому не потрібні… Зарплата медсестри – 2 тисячі гривень. Зарплата лікаря найвищої категорії – 6 тисяч. І нікого це не цікавить. Вони ж не прокурори і не судді, щоб їм платити по 30 чи 40 тисяч. Тільки прокурори і судді ламають життя, а медики – рятують.Вчителів теж дістало. Коли виступає заступник міністра і каже, що в нашій державі – 33 тисячі зайвих вчителів…Для чого їм, щоб українці були освіченими і думаючими? Якщо вони будуть думати, то зрозуміють, що їх обдурюють.В залі також сидять аграрії. Аграрії Одещини, які звернулися до ряду за допомогою, а їх не чують. Не було опадів і сьогодні висохло 380 тисяч гектарів землі. Є суїциди серед людей, які не можуть виплатити паї. Уряду вони не цікаві. Тому що це не великі агрохолдинги, які лобіюють питання, а звичайні фермери. І їх це теж дістало.Ми багато сперечалися, як назвати нашу економічну ідеологію. Хтось казав: економічний патріотизм. Інші – економічний протекціонізм. Але ми зрозуміли: тільки економічний прагматизм.Починаючи від малого бізнесу і закінчуючи середніми та великими підприємствами.Тільки прагматизм з боку держави, захищаючи цих людей, захищаючи їх бізнес, може створити в цій державі робочі місця і дати поштовх для розвитку.Ми повинні стати конкурентоспроможними для світової економіки, і це для нас завдання номер один.Вам подобається списувати гроші на армію, тому що ви там крадете? Вам подобається розповідати казки країні і лякати, що завтра Путін нападе, тому що так легше красти? Цього не буде.Ми будемо вимагати перенесення цього питання в парламент.Напрацювати шість, десять… не знаю, скільки має бути варіантів виходу із кризи. І тільки на загальноукраїнському референдумі українці будуть приймати рішення, що робити з Донбасом. Вирішать реінтеграцію – значить, це буде рішення народу України. Вирішать заморозку конфлікту – значить, так і буде.І тільки з цим мандатом має їхати керівник нашої держави або спікер парламенту на перемовини і підписувати міжнародні угоди. Треба – то й особисто з Путіним. Все – тільки заради інтересів українців.Багато запитань від виборців: а які ви обіцяєте пенсії? Які обіцяєте мінімальні зарплати? А, може, якусь тисячу-дві будуть знову давати, як Сбєрбанк СРСР? Але ми – інші. Ми не обіцяємо того, що не можемо зробити.Мене питають кандидати: але що ж казати людям?Ми не знаємо, яка «дірка» в бюджеті. Кожен день наш Мінфін, наш президент думають, де б ще попросити грошей, щоб закрити цю «дірку». Під будь-які зобов’язання. Підняти тарифи українцям. Підняти пенсійний вік. Зменшити зарплати простим працівникам і збільшити Наглядовим радам…Ми не можемо такого обіцяти. Але ми обіцяємо, що зробимо робочі місця і нормальні умови внукам і дітям пенсіонерів. Щоб вони пішли заробляти і допомагали своїм батькам і бабусям-дідусям.Весь цей час, коли нам розповідають про розвиток України, політики ставлять в базис політику, а наверх – економіку. Наше завдання: економіка має бути базисом цієї країни. Чим сильнішою вона буде, тим сильнішою буде Україна.Тому щодо соціальної політики,Нас часто запитують, за який електорат ми боремось. Нібито на Заході – Порошенко, а на Сході – Медведчук… де ж наше місце? Але та позиція, яку займає Порошенко – не наша. І та позиція, яку займає Медведчук – теж не наша.Це позиції для того, щоб боротися за свій електорат і перемагати на виборах, набираючи якусь кількість депутатів.Це позиції не для того, щоб ми один одному тиснули руки. А для того, щоб питати: на якій мові ти розмовляєш? В яку церкву ходиш? З ким спілкуєшся? Хочеш щоб Путін прийшов, чи твій герой – Бандера?Для чого це робити? В усіх нас – різне минуле. Різні герої. І ми нічого з цим не зробимо. Ми не збираємося битись за це і виганяти когось з партії. Хтось вдома розмовляє російською. Хтось – українською. А хтось – угорською чи румунською. І це прекрасно. Чим більше мов знає людина – тим освіченішою вона є. При цьому єдиною державною мовою є українська. З цим уже давно ніхто не сперечається. Про це говорять тільки ті політики, які хочуть собі заробити бали.В Україні – більше 130 національностей. Ми маємо їх розділяти на щирих українців і нещирих? Це те, чого нас вчили 29 років. Ми маємо це припинити. Україна існує для всіх, хто тут живе, хто її любить і хоче, щоб вона була сильною.Ми зібралися для того, щоб об’єднати Україну. Щоб помирити українців. Щоб дати їм можливість в своїй країні, жити, вчитися, заробляти, лікуватися, з задоволенням проводити час на пенсії.Хай говорять, що у нас немає рейтингів. Хай тішать себе і сплять спокійно. А коли ми переможемо, ми зовсім трішечки вернемося в минуле. І тільки для того, щоб подивитися, хто розкрадав цю країну, хто розкрадає її зараз. І будемо спокійно рухатися далі в наше майбутнє.