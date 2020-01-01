Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу





Про це повідомили на



Нові випадки виявили: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 10, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 7, Любомльський район – 2, Любешівський район – 3, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.



Так, станом на 29 серпня в області зареєстровано 5 370 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3845 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1433 (в т.ч. 29 летальних)



• Луцький район – 588 (в т.ч. 8 летальних)



• м. Нововолинськ – 290 (в т. ч. 10 летальних)



• Іваничівський район – 95



• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)



• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)



• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)



• Ківерцівський район – 531 ( в т. ч. 14 летальних)



• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)



• Локачинський район – 53



• Любомльський район – 72



• Любешівський район – 185 (в тому числі 5 летальних)



• Маневицький район – 287 ( в тому числі 8 летальних)



• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)



• Рожищенський район – 72 (в тому числі 2 летальних)



• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)



• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)



• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)



За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 31 952 особи . В тому числі за останню добу обстежено 665 осіб.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 28 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк).Про це повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації у Facebook.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 10, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 7, Любомльський район – 2, Любешівський район – 3, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.Так, станом на 29 серпня в області зареєстровано 5 370 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3845 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.• м. Луцьк – 1433 (в т.ч. 29 летальних)• Луцький район – 588 (в т.ч. 8 летальних)• м. Нововолинськ – 290 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 95• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 531 ( в т. ч. 14 летальних)• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 72• Любешівський район – 185 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 287 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 72 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 31 952 особи . В тому числі за останню добу обстежено 665 осіб.

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