Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:00
За останню добу на Волині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 28 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк).
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 10, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 7, Любомльський район – 2, Любешівський район – 3, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.
Так, станом на 29 серпня в області зареєстровано 5 370 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3845 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1433 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 588 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 290 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 531 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 185 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 287 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 72 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 31 952 особи . В тому числі за останню добу обстежено 665 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Володимир-Волинський район – 10, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 7, Любомльський район – 2, Любешівський район – 3, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.
Так, станом на 29 серпня в області зареєстровано 5 370 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3845 осіб. 117 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1433 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 588 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 290 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 372 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 531 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 185 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 287 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 72 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 31 952 особи . В тому числі за останню добу обстежено 665 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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