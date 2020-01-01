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29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня

29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня
У суботу, 29 серпня, День вшанування пам'яті захисників України. Віряни відзначають Третій Спас. У народі він відомий ще як Горіховий.

День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України — це пам'ятний день, який щорічно відзначають 29 серпня. Він приурочений пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі — дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, — пише glavcom.

29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня


Третій Спас. Горіховий спас

29 серпня предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно. Відзначали Горіховий Спас без розмаху, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.

На Горіховий Спас з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.

За легендою, саме 29 серпня 944 року, до Константинополя з Едесси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов’язано чимало релігійних вірувань та історій.

Зараз він знаходиться в італійському місті Генуя, уже з 1362 року.

Напередодні Третього Спаса старі люди ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь теплою буде, а зима пройде без хуртовин.

До цього дня чистили цілющі джерела. Згідно з повір’ям, ластівки в цей день вервечкою летять і кидаються в колодязі.

З Третього Спаса починали заготовляти лісові горіхи. До цієї пори завершувалася жнива. Починали сіяти озимі. Звідси свято отримало ще одну назву – Хлібний Спас.

Також було прийнято торгувати в цей день полотном. Тому свято прозвали ще «Спас на полотні», «Спас на полотнах», «Полотняний Спас».

На Третій Спас в теплі краї відлітають птахи. Вважалося, що якщо журавель до Третього Спасу відлетить, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз.

29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня


Що не можна робити на Горіховий Спас

Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.

Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.

Коли в інші свята працювати не можна, то в це — навпаки не час відмовлятися від праці. Йде збір врожаю, треба збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб, заготовлювати соління на зиму. Не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.

Народні прикмети на 29 серпня

Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

Хто на Горіховий Спас знайде горіх двійчатку або трійчатку, той скоро розбагатіє.

Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.

Іменини

29 серпня День ангела імені відзначають: Герасим, Степан, Олександр, Яків, Анна. Повний текст читайте тут:

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Теги: 29 серпня, Україна, яке свято
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