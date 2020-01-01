29 серпня – День вшанування пам'яті захисників України і Третій Спас: історія і традиції цього дня
Сьогодні, 10:50
У суботу, 29 серпня, День вшанування пам'яті захисників України. Віряни відзначають Третій Спас. У народі він відомий ще як Горіховий.
День пам'яті захисників України
День пам'яті захисників України — це пам'ятний день, який щорічно відзначають 29 серпня. Він приурочений пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі — дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, — пише glavcom.
Третій Спас. Горіховий спас
29 серпня предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно. Відзначали Горіховий Спас без розмаху, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.
На Горіховий Спас з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.
За легендою, саме 29 серпня 944 року, до Константинополя з Едесси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов’язано чимало релігійних вірувань та історій.
Зараз він знаходиться в італійському місті Генуя, уже з 1362 року.
Напередодні Третього Спаса старі люди ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь теплою буде, а зима пройде без хуртовин.
До цього дня чистили цілющі джерела. Згідно з повір’ям, ластівки в цей день вервечкою летять і кидаються в колодязі.
З Третього Спаса починали заготовляти лісові горіхи. До цієї пори завершувалася жнива. Починали сіяти озимі. Звідси свято отримало ще одну назву – Хлібний Спас.
Також було прийнято торгувати в цей день полотном. Тому свято прозвали ще «Спас на полотні», «Спас на полотнах», «Полотняний Спас».
На Третій Спас в теплі краї відлітають птахи. Вважалося, що якщо журавель до Третього Спасу відлетить, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз.
Що не можна робити на Горіховий Спас
Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.
Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.
Коли в інші свята працювати не можна, то в це — навпаки не час відмовлятися від праці. Йде збір врожаю, треба збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб, заготовлювати соління на зиму. Не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.
Народні прикмети на 29 серпня
Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
Хто на Горіховий Спас знайде горіх двійчатку або трійчатку, той скоро розбагатіє.
Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.
Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.
Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.
Іменини
29 серпня День ангела імені відзначають: Герасим, Степан, Олександр, Яків, Анна. Повний текст читайте тут:
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День пам'яті захисників України
День пам'яті захисників України — це пам'ятний день, який щорічно відзначають 29 серпня. Він приурочений пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі — дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, — пише glavcom.
Третій Спас. Горіховий спас
29 серпня предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно. Відзначали Горіховий Спас без розмаху, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.
На Горіховий Спас з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.
За легендою, саме 29 серпня 944 року, до Константинополя з Едесси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов’язано чимало релігійних вірувань та історій.
Зараз він знаходиться в італійському місті Генуя, уже з 1362 року.
Напередодні Третього Спаса старі люди ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь теплою буде, а зима пройде без хуртовин.
До цього дня чистили цілющі джерела. Згідно з повір’ям, ластівки в цей день вервечкою летять і кидаються в колодязі.
З Третього Спаса починали заготовляти лісові горіхи. До цієї пори завершувалася жнива. Починали сіяти озимі. Звідси свято отримало ще одну назву – Хлібний Спас.
Також було прийнято торгувати в цей день полотном. Тому свято прозвали ще «Спас на полотні», «Спас на полотнах», «Полотняний Спас».
На Третій Спас в теплі краї відлітають птахи. Вважалося, що якщо журавель до Третього Спасу відлетить, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз.
Що не можна робити на Горіховий Спас
Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.
Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.
Коли в інші свята працювати не можна, то в це — навпаки не час відмовлятися від праці. Йде збір врожаю, треба збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб, заготовлювати соління на зиму. Не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.
Народні прикмети на 29 серпня
Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
Хто на Горіховий Спас знайде горіх двійчатку або трійчатку, той скоро розбагатіє.
Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.
Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.
Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.
Іменини
29 серпня День ангела імені відзначають: Герасим, Степан, Олександр, Яків, Анна. Повний текст читайте тут:
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