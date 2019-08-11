Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові
Сьогодні, 16:08
Перший день ІІ етапу кубку України з плавання, який проходить в місті Харків, відзначився відмінним стартом плавців з Волині.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.
Новий рекорд Волинської області та майже Олімпійський норматив встановив Максим Ткачук з Луцька, здобувши першість на дистанції 200 м брасом. Тренує спортсмена В.Самчук.
У запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборола Дана Ахметова з Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчиню С. Максимюк.
Бронзову нагороду отримав лучанин Олександр Пінчук у запливі на спині на дистанції 100 м. Тренер В. Мороз.
Також зазначимо, що Олександр Пінчук посів високе четверте місце на дистанції 50 м у запливі на спині. На дистанції 200 м брасом Дана Ахметова стала шостою. Олексій Стахір на 100 м у запливі на спині посів четверте місце та шосте місце у цьому ж виді на дистанції 50 м. Тренер спортсмена О.Корець.
Микола Мороз у запливі на спині на дистанції 100 м став п’ятим, а на дистанції 50 м – восьмим. Тренер О.Корець.
Максим Юзва на стаєрській дистанції 1500 м здобув почесне четверте місце. Тренер плавця В. Самчук.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.
Новий рекорд Волинської області та майже Олімпійський норматив встановив Максим Ткачук з Луцька, здобувши першість на дистанції 200 м брасом. Тренує спортсмена В.Самчук.
У запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборола Дана Ахметова з Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчиню С. Максимюк.
Бронзову нагороду отримав лучанин Олександр Пінчук у запливі на спині на дистанції 100 м. Тренер В. Мороз.
Також зазначимо, що Олександр Пінчук посів високе четверте місце на дистанції 50 м у запливі на спині. На дистанції 200 м брасом Дана Ахметова стала шостою. Олексій Стахір на 100 м у запливі на спині посів четверте місце та шосте місце у цьому ж виді на дистанції 50 м. Тренер спортсмена О.Корець.
Микола Мороз у запливі на спині на дистанції 100 м став п’ятим, а на дистанції 50 м – восьмим. Тренер О.Корець.
Максим Юзва на стаєрській дистанції 1500 м здобув почесне четверте місце. Тренер плавця В. Самчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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