Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові

Перший день ІІ етапу кубку України з плавання, який проходить в місті Харків, відзначився відмінним стартом плавців з Волині.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.Новий рекорд Волинської області та майже Олімпійський норматив встановивз Луцька, здобувши першість на дистанції 200 м брасом. Тренує спортсменаУ запливі на дистанцію 50 м брасом золото виборолаз Луцька, також встановивши новий рекорд області. Тренує плавчинюБронзову нагороду отримав лучанину запливі на спині на дистанції 100 м. ТренерТакож зазначимо, що Олександр Пінчук посів високе четверте місце на дистанції 50 м у запливі на спині. На дистанції 200 м брасом Дана Ахметова стала шостою.на 100 м у запливі на спині посів четверте місце та шосте місце у цьому ж виді на дистанції 50 м. Тренер спортсменау запливі на спині на дистанції 100 м став п’ятим, а на дистанції 50 м – восьмим. Тренер О.Корець.на стаєрській дистанції 1500 м здобув почесне четверте місце. Тренер плавця В. Самчук.