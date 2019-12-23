До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя





Комплекти сформували за кошти місцевої програми служби у справах дітей щодо соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності, – пише



Напередодні Дня знань працівники служби вручили подарунки дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потребуючим дітям із Ковеля вручили необхідне шкільне приладдя.Комплекти сформували за кошти місцевої програми служби у справах дітей щодо соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності, – пише «ПроКовель» Напередодні Дня знань працівники служби вручили подарунки дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації.

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