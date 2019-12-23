вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя

До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя
Потребуючим дітям із Ковеля вручили необхідне шкільне приладдя.

Комплекти сформували за кошти місцевої програми служби у справах дітей щодо соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності, – пише «ПроКовель»

Напередодні Дня знань працівники служби вручили подарунки дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації.

До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, День знань, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя
Сьогодні, 20:39
На ремонт лікарні у Ковелі не вистачає 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:33
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня
Сьогодні, 18:30
Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Сьогодні, 18:02
У місті на Волині палав приватний житловий будинок
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині Півтора мільйона гривень витратять на шкільні парти у районі на Волині
17 серпень, 07:28
У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО У ковельській школі святкували 85-річний ювілей. ФОТО
23 грудень, 2019, 05:18
«Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси «Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси
19 листопад, 2019, 10:15
Школа на Волині відзначила ювілей Школа на Волині відзначила ювілей
07 жовтень, 2019, 04:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Дня знань 50 школярів із Ковеля отримали набори шкільного приладдя
Сьогодні, 20:39
 0
На ремонт лікарні у Ковелі не вистачає 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:33
 0
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня
Сьогодні, 18:30
 0
Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Сьогодні, 18:02
 0
У місті на Волині палав приватний житловий будинок
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8