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У громаді на Волині долучилися до всеукраїнської акції пам’яті «Сонях»

У громаді на Волині долучилися до всеукраїнської акції пам’яті «Сонях»
Апарат Городищенської сільської ради долучився до всеукраїнської акції вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Сонях».

Про це йдеться на сайті громади.

28 серпня, напередодні відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, працівники Городищенської громади використали як елемент одягу стилізований знак пам’яті «сонях» і таким чином долучилися до всеукраїнської акції пам’яті.

Відзначення Дня пам’яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково, бо саме в цей день у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України, саме на полях соняхів, які вже поспіли. Сонях пам’яті – це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України.

Використання соняха як символу Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, це не лише вшанування пам’яті захисників України, формування в українському суспільстві традицій відзначення цього Дня та патріотичне виховання молоді, це символ усвідомлення українським суспільством ціни незалежності, необхідності захисту нашої держави та необхідності гідного вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Теги: акція Сонях, День пам'яті, 29 серпня, Україна
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