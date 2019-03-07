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У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України

У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
28 серпня у Володимирі-Волинському на площі Героїв відбулися заходи із вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України згідно Указу Президента відзначають 29 серпня. Цю дату обрали не випадково, адже саме цього дня під Іловайськом загинуло найбільше українських воїнів – 366 осіб, 429 дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, – пише volodymyrrada.

Напередодні шостої річниці Іловайської трагедії представники влади міста та громадськість вшанували пам’ять захисників України та вклонилися подвигу Героїв.

Захід розпочався із Державного Гімну біля дошки Пам’яті загиблих у зоні проведення АТО (ОСС) військовослужбовців, який присутні заспівали під акомпанемент військового оркестру 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

На площі поіменно згадали усіх жителів міста та району, які загинули у ході війни, та вшанували їх хвилиною мовчання. Квіти до портретів загиблих бійців поклали міський голова Петро Саганюк та заступник міського голови Лариса Кулікова.

Після заходу представники виконавчого комітету міської ради побували на Федорівському кладовищі, де поховані наші бійці. Керуюча справами виконкому Ірина Ліщук поклала квіти до могил полеглих за незалежність та територіальну цілісність України.

У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України



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Теги: Володимир-Волинський, вшанування пам'яті, Герої, 29 серпня
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