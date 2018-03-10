Гостра лейкемія: волинянці, яка бореться із хворобою, терміново потрібні донори крові

Куц Валентина Титівна потребує термінової допомоги.



Із квітня Валентина лікується від лейкемії в Волинській обласній лікарні, гематологічне відділення. Після чергового блоку хіміотерапії у жінки критично знизились показники тромбоцитів, – пишуть



Гостра лейкемія – це пухлинний процес з первинною локалізацією у кістковому мозку, що характеризується проліферацією та акумуляцією морфологічно незрілих клітин – бластів, які походять з лейкемічно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників, мієлоїдного або лімфоїдного ряду.



Жінці терміново потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові.



Про допомогу повідомила її дочка: «Дуже необхідна тромбоцитна маса. Діагноз – гостра Т-лімфоїдна лейкемія. Прошу небайдужих відгукнутися».



Здати кров можна у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 45-річна волинянкапотребує термінової допомоги.Із квітня Валентина лікується від лейкемії в Волинській обласній лікарні, гематологічне відділення. Після чергового блоку хіміотерапії у жінки критично знизились показники тромбоцитів, – пишуть «Волинські Новини» Гостра лейкемія – це пухлинний процес з первинною локалізацією у кістковому мозку, що характеризується проліферацією та акумуляцією морфологічно незрілих клітин – бластів, які походять з лейкемічно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників, мієлоїдного або лімфоїдного ряду.Жінці терміново потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові.Про допомогу повідомила її дочка: «Дуже необхідна тромбоцитна маса. Діагноз – гостра Т-лімфоїдна лейкемія. Прошу небайдужих відгукнутися».Здати кров можна у Волинському обласному центрі служби крові на пр. Волі, 47, зазначивши прізвище пацієнтки.

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