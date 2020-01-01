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Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня

Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня
У неділю, 30 серпня, у Луцьку обіцяють, що хмар на небі спостерігатися не буде, день буде ясним. Без опадів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Температура повітря цього дня коливатиметься від 18 до 31°С.

За останні 130 років максимальна температура 30 серпня була у 1992 році і сягала 34.9°, мінімальна ж у 1966 – 0.6°С.

Народний прогноз погоди: 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.). У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

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Теги: Луцьк, погода, прогноз, 30 серпня, літо
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