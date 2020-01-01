Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня

У неділю, 30 серпня, у Луцьку обіцяють, що хмар на небі спостерігатися не буде, день буде ясним. Без опадів.Про це повідомляє sinoptik.ua.Температура повітря цього дня коливатиметься від 18 до 31°С.За останні 130 років максимальна температура 30 серпня була у 1992 році і сягала 34.9°, мінімальна ж у 1966 – 0.6°С.Народний прогноз погоди: 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і т. д.). У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.