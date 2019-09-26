За неправильне паркування у Луцьку сусіди покарали водія цеглою на даху машини
Сьогодні, 17:10
Розлючені сусіди залишили на даху автівки цеглину і записку, а муніципали виписали штраф. Така ситуація трапилася у одному з дворів міста у суботу, 29 серпня.
Про це на своїй Facebook-сторінці написав лучанин Костянтин Губиш, – повідомляє «Конкурент».
«Сусідський «меседж». Ось таке повідомлення з рекомендацією не паркуватись, як <значок оленя> залишили небайдужі жителі Луцька. Звичайно, наші інспектори встановили власника та притягнули до адміністративної відповідальності», – ідеться в дописі.
Також автор допису закликає лучан скидати фото і координати порушення правил паркування телеграм-боту. Муніципали реагуватимуть на такі порушення на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй Facebook-сторінці написав лучанин Костянтин Губиш, – повідомляє «Конкурент».
«Сусідський «меседж». Ось таке повідомлення з рекомендацією не паркуватись, як <значок оленя> залишили небайдужі жителі Луцька. Звичайно, наші інспектори встановили власника та притягнули до адміністративної відповідальності», – ідеться в дописі.
Також автор допису закликає лучан скидати фото і координати порушення правил паркування телеграм-боту. Муніципали реагуватимуть на такі порушення на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині палав приватний житловий будинок
Сьогодні, 17:40
За неправильне паркування у Луцьку сусіди покарали водія цеглою на даху машини
Сьогодні, 17:10
У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі
Сьогодні, 16:51
За грабіж на Волині оголосили в розшук молодого чоловіка
Сьогодні, 16:35