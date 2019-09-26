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За неправильне паркування у Луцьку сусіди покарали водія цеглою на даху машини

За неправильне паркування у Луцьку сусіди покарали водія цеглою на даху машини
Розлючені сусіди залишили на даху автівки цеглину і записку, а муніципали виписали штраф. Така ситуація трапилася у одному з дворів міста у суботу, 29 серпня.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав лучанин Костянтин Губиш, – повідомляє «Конкурент».

«Сусідський «меседж». Ось таке повідомлення з рекомендацією не паркуватись, як <значок оленя> залишили небайдужі жителі Луцька. Звичайно, наші інспектори встановили власника та притягнули до адміністративної відповідальності», – ідеться в дописі.

Також автор допису закликає лучан скидати фото і координати порушення правил паркування телеграм-боту. Муніципали реагуватимуть на такі порушення на території міста.

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Теги: Луцьк, автоантон, паркування, муніципали, штраф, авто
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