За неправильне паркування у Луцьку сусіди покарали водія цеглою на даху машини





Про це на своїй Facebook-сторінці написав лучанин Костянтин Губиш, – повідомляє



«Сусідський «меседж». Ось таке повідомлення з рекомендацією не паркуватись, як <значок оленя> залишили небайдужі жителі Луцька. Звичайно, наші інспектори встановили власника та притягнули до адміністративної відповідальності», – ідеться в дописі.



Також автор допису закликає лучан скидати фото і координати порушення правил паркування телеграм-боту. Муніципали реагуватимуть на такі порушення на території міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розлючені сусіди залишили на даху автівки цеглину і записку, а муніципали виписали штраф. Така ситуація трапилася у одному з дворів міста у суботу, 29 серпня.Про це на своїй Facebook-сторінці написав лучанин, – повідомляє «Конкурент» «Сусідський «меседж». Ось таке повідомлення з рекомендацією не паркуватись, як <значок оленя> залишили небайдужі жителі Луцька. Звичайно, наші інспектори встановили власника та притягнули до адміністративної відповідальності», – ідеться в дописі.

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