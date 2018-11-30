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За грабіж на Волині оголосили в розшук молодого чоловіка

За грабіж на Волині оголосили в розшук молодого чоловіка
Володимир-Волинським ВР ГУНП у Володинській області за скоєння злочину, передбаченого ст. 186 ч.2 ККУ (грабіж) розшукується громадянин Роман Вікторович Монастирний, 14.10.1994 р.н., уродженець та житель Володимира-Волинського.

Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся світле, стрижка коротка. Про це пише volodymyrmedia.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукованого Монастирного Р.В. повідомити за номерами телефонів: 093 194 17 95, 066 737 96 68.

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Теги: Володимир-Волинський, розшук, грабіж, кримінал
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