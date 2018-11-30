За грабіж на Волині оголосили в розшук молодого чоловіка

Роман Вікторович Монастирний, 14.10.1994 р.н., уродженець та житель Володимира-Волинського.



Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся світле, стрижка коротка. Про це пише

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукованого Монастирного Р.В. повідомити за номерами телефонів: 093 194 17 95, 066 737 96 68.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинським ВР ГУНП у Володинській області за скоєння злочину, передбаченого ст. 186 ч.2 ККУ (грабіж) розшукується громадянин, 14.10.1994 р.н., уродженець та житель Володимира-Волинського.Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся світле, стрижка коротка. Про це пише volodymyrmedia.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукованого Монастирного Р.В. повідомити за номерами телефонів:

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