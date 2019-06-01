Суд оштрафував волинянина за те, що він вдарив машину патрульних





Після цього він вдарив ногою службове авто поліції, чим пошкодив його. Про це пише



Правоохоронці витратили на ремонт машини 8960 гривень. Дебошир відмовився компенсувати цю суму, тому департамент патрульної поліції подав позов до суду.



На засідання Ковельського міськрайонного суду сторони не з’явилися, тому розгляд справи проходив заочно. Відповідач не довів відсутність своєї вини, заперечень проти розміру майнової шкоди не подав. Відтак, суд повністю задовольнив позов поліції та оштрафував чоловіка на 8960 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На парковці поблизу ресторану, що у Ковелі на привокзальній площі, місцевий мешканець поводився агресивно. На зауваження поліцейських не реагував, спробував утекти, втім поліцейські його затимали.Після цього він вдарив ногою службове авто поліції, чим пошкодив його. Про це пише Ковель медіа Правоохоронці витратили на ремонт машини 8960 гривень. Дебошир відмовився компенсувати цю суму, тому департамент патрульної поліції подав позов до суду.На засідання Ковельського міськрайонного суду сторони не з’явилися, тому розгляд справи проходив заочно. Відповідач не довів відсутність своєї вини, заперечень проти розміру майнової шкоди не подав. Відтак, суд повністю задовольнив позов поліції та оштрафував чоловіка на 8960 гривень.

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