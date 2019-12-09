Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО





Цьогоріч Нововолинськ – ювіляр. Йому виповнюється 70 років, пише



З цієї нагоди 29-го серпня в місті відбулося чимало спортивних заходів.



Зранку на міському озері відбулись змагання з пляжного волейболу. 5 команд запекло змагались за перемогу. Боротьба була «гарячою», адже поступатись не хотів ніхто.





В той же час на спорткомплексі НВК «Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1 колегіум» відбувалися змагання зі стріт-болу.





Тут три команди з азартом «кинулись у бій» за омріяну перемогу.



Кожен матч тривав 10 хвилин. Команди грали до 11-го фінального гола.



Пристрасті вирували і на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», де розпочався Міжобласний дитячий турнір з тенісу.





31 учасник з Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького, Одеси, Києва та Нововолинська відчайдушно змагалися за перемогу.





На площадках було все – азарт, розчарування, радість перемоги й підтримка вболівальників. Завдяки цьому панувала атмосфера спортивного свята.





Змагання з тенісу триватимуть два дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку в кінці серпня нововолинці святкують День міста. А шахтарі, з працею яких пов’язано його становлення, відзначають своє професійне свято.Цьогоріч Нововолинськ – ювіляр. Йому виповнюється 70 років, пише БУГ З цієї нагоди 29-го серпня в місті відбулося чимало спортивних заходів.Зранку на міському озері відбулись змагання з пляжного волейболу. 5 команд запекло змагались за перемогу. Боротьба була «гарячою», адже поступатись не хотів ніхто.В той же час на спорткомплексі НВК «Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1 колегіум» відбувалися змагання зі стріт-болу.Тут три команди з азартом «кинулись у бій» за омріяну перемогу.Кожен матч тривав 10 хвилин. Команди грали до 11-го фінального гола.Пристрасті вирували і на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», де розпочався Міжобласний дитячий турнір з тенісу.31 учасник з Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького, Одеси, Києва та Нововолинська відчайдушно змагалися за перемогу.На площадках було все – азарт, розчарування, радість перемоги й підтримка вболівальників. Завдяки цьому панувала атмосфера спортивного свята.Змагання з тенісу триватимуть два дні.

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