Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Сьогодні, 22:25
Щороку в кінці серпня нововолинці святкують День міста. А шахтарі, з працею яких пов’язано його становлення, відзначають своє професійне свято.
Цьогоріч Нововолинськ – ювіляр. Йому виповнюється 70 років, пише БУГ.
З цієї нагоди 29-го серпня в місті відбулося чимало спортивних заходів.
Зранку на міському озері відбулись змагання з пляжного волейболу. 5 команд запекло змагались за перемогу. Боротьба була «гарячою», адже поступатись не хотів ніхто.
В той же час на спорткомплексі НВК «Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1 колегіум» відбувалися змагання зі стріт-болу.
Тут три команди з азартом «кинулись у бій» за омріяну перемогу.
Кожен матч тривав 10 хвилин. Команди грали до 11-го фінального гола.
Пристрасті вирували і на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», де розпочався Міжобласний дитячий турнір з тенісу.
31 учасник з Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького, Одеси, Києва та Нововолинська відчайдушно змагалися за перемогу.
На площадках було все – азарт, розчарування, радість перемоги й підтримка вболівальників. Завдяки цьому панувала атмосфера спортивного свята.
Змагання з тенісу триватимуть два дні.
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Цьогоріч Нововолинськ – ювіляр. Йому виповнюється 70 років, пише БУГ.
З цієї нагоди 29-го серпня в місті відбулося чимало спортивних заходів.
Зранку на міському озері відбулись змагання з пляжного волейболу. 5 команд запекло змагались за перемогу. Боротьба була «гарячою», адже поступатись не хотів ніхто.
В той же час на спорткомплексі НВК «Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1 колегіум» відбувалися змагання зі стріт-болу.
Тут три команди з азартом «кинулись у бій» за омріяну перемогу.
Кожен матч тривав 10 хвилин. Команди грали до 11-го фінального гола.
Пристрасті вирували і на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», де розпочався Міжобласний дитячий турнір з тенісу.
31 учасник з Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького, Одеси, Києва та Нововолинська відчайдушно змагалися за перемогу.
На площадках було все – азарт, розчарування, радість перемоги й підтримка вболівальників. Завдяки цьому панувала атмосфера спортивного свята.
Змагання з тенісу триватимуть два дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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