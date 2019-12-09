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Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Щороку в кінці серпня нововолинці святкують День міста. А шахтарі, з працею яких пов’язано його становлення, відзначають своє професійне свято.

Цьогоріч Нововолинськ – ювіляр. Йому виповнюється 70 років, пише БУГ.

З цієї нагоди 29-го серпня в місті відбулося чимало спортивних заходів.

Зранку на міському озері відбулись змагання з пляжного волейболу. 5 команд запекло змагались за перемогу. Боротьба була «гарячою», адже поступатись не хотів ніхто.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

В той же час на спорткомплексі НВК «Нововолинська спеціалізована школа I-III ступенів №1 колегіум» відбувалися змагання зі стріт-болу.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

Тут три команди з азартом «кинулись у бій» за омріяну перемогу.

Кожен матч тривав 10 хвилин. Команди грали до 11-го фінального гола.

Пристрасті вирували і на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», де розпочався Міжобласний дитячий турнір з тенісу.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

31 учасник з Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького, Одеси, Києва та Нововолинська відчайдушно змагалися за перемогу.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

На площадках було все – азарт, розчарування, радість перемоги й підтримка вболівальників. Завдяки цьому панувала атмосфера спортивного свята.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

Змагання з тенісу триватимуть два дні.

Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО
Стріт-бол, теніс і пляжний волейбол: як святкували ювілей волинського міста. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, свято, теніс, стрі-бол, пляжний волейбол, День шахтаря
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