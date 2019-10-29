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Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України
На Донеччині відкрили пам’ятний знак захисникам України. Цим знаком став згорілий танк Т-64Б1В, який підбили в 2014 році проросійські бойовики.

Про це повідомляють на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"Відкриття пам’ятного знаку біля села Первомайське у Ясинуватському районі, де восени 2014 року загинули шість українських воїнів, відбулося 29 серпня, у День пам’яті захисників України… Відкрили пам’ятний знак матері, дружини, доньки та сестри загиблих бійців", - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що на цьому місці 14 вересня 2014 року колона військових, що прямувала для підкріплення блокпостів української армії, потрапила у засідку проросійських бойовиків, які засіли по обидва боки траси Е50, що веде далі через Піски на північно-західну околицю Донецька. Танк Т-64Б1В, який ішов на чолі колони з боку Карлівки, підбили. Під час влучання в машину здетонував боєкомплект.

Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

У цьому бою загинули чотири бійці 5-ї роти добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" – старшина Віталій Українцев ("Вожак"), старшина Віталій Галета (він же Віктор Кісловський, "Батя"), рядові Сергій Грачов ("Ювелір") та Олексій Чернишов ("Махно"), а також навідник-оператор підбитого танка 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ солдат Олег Габінет і майор Олександр Максимов, відряджений у зону АТО з Полтавського об’єднаного міського військкомату.

Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

Згорілий танк залишився на трасі біля Первомайського. Біля нього люди зупинялися, щоб вшанувати пам’ять загиблих. У 2017 році танк з траси прибрали. Завдяки зусиллям волонтерів, військових, Донецької ОДА та небайдужих мешканців Донеччини його повернули на місце вже як пам’ятний знак.

Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

У відкритті пам'ятного знаку, крім родин загиблих воїнів, взяли участь керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, представники громадськості.

Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України
Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України
Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

Військові капелани провели панахиду за загиблими захисниками України, після якої присутні поклали квіти до пам’ятного знаку.
Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

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Теги: танк, пам'ятний знак, Первомайське
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