На Волині поліцейські виявили п’яного водія, який спав в автомобілі





Чоловік відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння, пише



У протоколі працівники поліції вказали, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Однак його дії слід було кваліфікувати за іншою статтею – відмова від проходження медичного огляду. До того ж, суд позбавлений можливості самостійно змінювати суть обвинувачення.



На засіданні Ковельського міськрайонного суду чоловік не визнав провини і пояснив, що після того, як припаркував автівку, дійсно вживав спиртні напої в салоні. А через сімейні чвари змушений був переночувати у машині, оскільки не мав іншого місця для ночівлі.



У зв’язку з цим суддя Тетяна Денисюк закрила провадження через відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько півночі на вулиці Грушевського, 100, що у Ковелі, поліцейські розбудили водія легковика «Ford», якого запідозрили у водінні в нетверезому стані.Чоловік відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння, пише Ковель медіа У протоколі працівники поліції вказали, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Однак його дії слід було кваліфікувати за іншою статтею – відмова від проходження медичного огляду. До того ж, суд позбавлений можливості самостійно змінювати суть обвинувачення.На засіданні Ковельського міськрайонного суду чоловік не визнав провини і пояснив, що після того, як припаркував автівку, дійсно вживав спиртні напої в салоні. А через сімейні чвари змушений був переночувати у машині, оскільки не мав іншого місця для ночівлі.У зв’язку з цим суддязакрила провадження через відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення.

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