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На Волині поліцейські виявили п’яного водія, який спав в автомобілі

На Волині поліцейські виявили п’яного водія, який спав в автомобілі
Близько півночі на вулиці Грушевського, 100, що у Ковелі, поліцейські розбудили водія легковика «Ford», якого запідозрили у водінні в нетверезому стані.

Чоловік відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння, пише Ковель медіа.

У протоколі працівники поліції вказали, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Однак його дії слід було кваліфікувати за іншою статтею – відмова від проходження медичного огляду. До того ж, суд позбавлений можливості самостійно змінювати суть обвинувачення.

На засіданні Ковельського міськрайонного суду чоловік не визнав провини і пояснив, що після того, як припаркував автівку, дійсно вживав спиртні напої в салоні. А через сімейні чвари змушений був переночувати у машині, оскільки не мав іншого місця для ночівлі.

У зв’язку з цим суддя Тетяна Денисюк закрила провадження через відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення.

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Теги: Ковель, поліція, машина, водій, спить
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