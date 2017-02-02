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Диво природи: на Гаваях знайшли озеро з температурою води у понад 80 градусів. ФОТО

Диво природи: на Гаваях знайшли озеро з температурою води у понад 80 градусів. ФОТО
На Гаваях виявили озеро на вулкані Кілауеа. Температура води у ньому сягає 80 – 85 градусів. Це робить водойму однією з найгарячіших у світі.

Озеро в кратері вулкану Кілауеа ще у 2019 році помітили пілоти вертольотів, що пролітали над ним, повідомляє Канал 24 з посиланням на Volcano Discovery.

Відтоді фахівці почали уважно стежити за ним за допомогою супутників NASA.

З’ясувалося, що рівень води в озері постійно зростає. У серпні 2020 року вчені встановили, що воно є також однією з найгарячіших водойм у світі. Температура води у водоймі сягає 80 – 85 градусів.

Диво природи: на Гаваях знайшли озеро з температурою води у понад 80 градусів. ФОТО

Що про це думають вчені:

Для них озеро – загадка. Адже у світі є лише кілька настільки гарячих вулканічних озер. Наразі Геологічна служба США спостерігає за водоймою. Вивчають залишкове тепло біля основи та в сусідніх газових вентиляційних отворах, які можуть нагрівати водойму.
Ознак наближення виверження у вулкана немає. Однак вчені непокояться, що зміни температури озера можуть свідчити про майбутні небезпеки.

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Теги: Гаваї, вулкан, озеро
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