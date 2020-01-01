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Луцька міська лікарня отримала нове обладнання для гемодіалізу

Луцька міська лікарня отримала нове обладнання для гемодіалізу
Відділення екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської лікарні отримало у безоплатне користування 16 сучасних апаратів для гемодіалізу Nipro SurdialX вартістю 8,8 мільйона гривень.

Про це інформують на facebook-сторінці медустанови.

Апарати встановили у діалізних залах відділення та в обласних філіалах. Завдяки цьому висококласному обладнанню значно покращиться якість діалізу (це метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності).

Відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації, гіпербаричної оксигенації, гострих отруєнь та діалізу функціонує у лікарні з 2007 року. В структуру центру входять відділення у Луцьку та філіали у Нововолинську, Камінь-Каширську, Любомлі, Ратне і Маневичах.

Центр виконує державну програму поліпшення надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю. В діалізних залах центру проводять адекватний бікарбонатний та ацетатний діаліз, що відповідає світовим вимогам.

Щороку виконують понад 24 тисячі процедур гемодіалізу. За даними Національного реєстру хворих, із хронічною хворобою нирок відділення інтенсивної терапії ЕКМД Луцької міської клінічної лікарні посідає одне з перших місць за якістю діалізу.

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Теги: гемодіаліз, лікарня, обладнання
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