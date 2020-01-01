У громаді на Волині обдаровані діти отримають іменну стипендію





Про це повідомляють на



Відповідно до положення про іменні стипендії Вишнівської сільської ради для обдарованих дітей, на отримання іменної стипендії мають право учні, якщо вони:



- навчаються у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади;

- мають високий рівень успішності (9 – 12 балів) із базових дисциплін упродовж попереднього (до призначення іменної стипендії) навчального року, що підтверджується табелем успішності;

- є переможцями та призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств навчальних закладів та Волинської філії Малої академії наук України, предметних конкурсів та предметних турнірів міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;

- є переможцями та призерами тематичних конкурсів, фестивалів, виставок, інших мистецьких змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;

- мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій діяльності, що може підтверджуватися публікаціями у науково-популярних виданнях, участю у науково-практичних конференціях, семінарах тощо міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;

- мають високі досягнення у спортивних змаганнях міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;

- є активними учасниками та діячами органів учнівського самоврядування, волонтерського руху, громадського життя навчальних закладів та громади.



Відповідно до критеріїв відбору та поданих документів іменні стипендії призначили наступним учням закладів освіти Вишнівської громади: Станіславу Орищуку, Марині Дзей, Дарині Пікулі, Яні Козачук, Діані Федюшиній, Софії Євчук, Анастасії Климович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулося засідання конкурсної комісії з визначення кандидатів на іменну стипендію Вишнівської сільської ради для обдарованих дітей за 2019-2020 навчальний рік.Про це повідомляють на сайті громади Відповідно до положення про іменні стипендії Вишнівської сільської ради для обдарованих дітей, на отримання іменної стипендії мають право учні, якщо вони:- навчаються у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади;- мають високий рівень успішності (9 – 12 балів) із базових дисциплін упродовж попереднього (до призначення іменної стипендії) навчального року, що підтверджується табелем успішності;- є переможцями та призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств навчальних закладів та Волинської філії Малої академії наук України, предметних конкурсів та предметних турнірів міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;- є переможцями та призерами тематичних конкурсів, фестивалів, виставок, інших мистецьких змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;- мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій діяльності, що може підтверджуватися публікаціями у науково-популярних виданнях, участю у науково-практичних конференціях, семінарах тощо міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;- мають високі досягнення у спортивних змаганнях міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів;- є активними учасниками та діячами органів учнівського самоврядування, волонтерського руху, громадського життя навчальних закладів та громади.Відповідно до критеріїв відбору та поданих документів іменні стипендії призначили наступним учням закладів освіти Вишнівської громади:

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