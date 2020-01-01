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Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону

Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону
З нагоди закриття туристичного сезону на центральному пляжі села Світязь відбудеться традиційне свято «Дякуємо тобі, літо!».

Святкування відбудеться 3- серпня. У програмі розваги та конкурси для дітей та дорослих, а також багато радісних подарунків. Про це пише Район.Шацьк.

Початок розважальної програми – о 15:00 на пляжі біля атракціонів навпроти вулиці 8-го Березня.

"Дозвольте собі відпочити! Будемо раді бачити всіх та кожного!", - запевняють організатори.

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Теги: Світязь, закриття, туристичний сезон
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