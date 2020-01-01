Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону





Святкування відбудеться 3- серпня. У програмі розваги та конкурси для дітей та дорослих, а також багато радісних подарунків. Про це пише



Початок розважальної програми – о 15:00 на пляжі біля атракціонів навпроти вулиці 8-го Березня.



"Дозвольте собі відпочити! Будемо раді бачити всіх та кожного!", - запевняють організатори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди закриття туристичного сезону на центральному пляжі села Світязь відбудеться традиційне свято «Дякуємо тобі, літо!».Святкування відбудеться 3- серпня. У програмі розваги та конкурси для дітей та дорослих, а також багато радісних подарунків. Про це пише Район.Шацьк Початок розважальної програми – о 15:00 на пляжі біля атракціонів навпроти вулиці 8-го Березня."Дозвольте собі відпочити! Будемо раді бачити всіх та кожного!", - запевняють організатори.

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