Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону
Сьогодні, 00:35
З нагоди закриття туристичного сезону на центральному пляжі села Світязь відбудеться традиційне свято «Дякуємо тобі, літо!».
Святкування відбудеться 3- серпня. У програмі розваги та конкурси для дітей та дорослих, а також багато радісних подарунків. Про це пише Район.Шацьк.
Початок розважальної програми – о 15:00 на пляжі біля атракціонів навпроти вулиці 8-го Березня.
"Дозвольте собі відпочити! Будемо раді бачити всіх та кожного!", - запевняють організатори.
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Святкування відбудеться 3- серпня. У програмі розваги та конкурси для дітей та дорослих, а також багато радісних подарунків. Про це пише Район.Шацьк.
Початок розважальної програми – о 15:00 на пляжі біля атракціонів навпроти вулиці 8-го Березня.
"Дозвольте собі відпочити! Будемо раді бачити всіх та кожного!", - запевняють організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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