Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47
Сьогодні, 09:05
В Україні станом на 30 серпня зафіксували 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2096.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (198), Львівській (188),Одеській (173) областях.
Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 527 людей, з них 35 - за останню добу.
56 734 людини одужали від коронавірусу в Україні, 596 - за останню добу.
На Волині загалом захворіли 5 417 людей, з них за останню добу - 47. померло - 117 людей. Протягом останньої доби, на щастя, від ускладнень хвороби не померла жодна людина.
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Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (198), Львівській (188),Одеській (173) областях.
Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 527 людей, з них 35 - за останню добу.
56 734 людини одужали від коронавірусу в Україні, 596 - за останню добу.
На Волині загалом захворіли 5 417 людей, з них за останню добу - 47. померло - 117 людей. Протягом останньої доби, на щастя, від ускладнень хвороби не померла жодна людина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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