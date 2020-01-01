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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47

Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47
В Україні станом на 30 серпня зафіксували 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2096.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (198), Львівській (188),Одеській (173) областях.

Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 527 людей, з них 35 - за останню добу.

56 734 людини одужали від коронавірусу в Україні, 596 - за останню добу.

На Волині загалом захворіли 5 417 людей, з них за останню добу - 47. померло - 117 людей. Протягом останньої доби, на щастя, від ускладнень хвороби не померла жодна людина.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь, хвороба
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