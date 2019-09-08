У центрі Луцька з’явилося величезне панно до Дня міста





Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк.



За її словами, незважаючи на карантин, Луцьк вже почали прикрашати до Дня міста, яке відзначатимуть 12–13 вересня.



Тож посадовиця показала встановлені в місті сіті-лайти та величезне панно у стилі «сучасної фрески».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані на будинку із так званим «Бім-Бомом» змонтували величезне панно з нагоди 935-ої річниці Луцька.Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськрадиЗа її словами, незважаючи на карантин, Луцьк вже почали прикрашати до Дня міста, яке відзначатимуть 12–13 вересня.Тож посадовиця показала встановлені в місті сіті-лайти та величезне панно у стилі «сучасної фрески».

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