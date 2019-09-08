У центрі Луцька з’явилося величезне панно до Дня міста
Сьогодні, 09:40
На Театральному майдані на будинку із так званим «Бім-Бомом» змонтували величезне панно з нагоди 935-ої річниці Луцька.
Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк.
За її словами, незважаючи на карантин, Луцьк вже почали прикрашати до Дня міста, яке відзначатимуть 12–13 вересня.
Тож посадовиця показала встановлені в місті сіті-лайти та величезне панно у стилі «сучасної фрески».
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Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк.
За її словами, незважаючи на карантин, Луцьк вже почали прикрашати до Дня міста, яке відзначатимуть 12–13 вересня.
Тож посадовиця показала встановлені в місті сіті-лайти та величезне панно у стилі «сучасної фрески».
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Коментарі 1
Виправіть дату в тексті Луцьк 935 років а не "з нагоди 365-ої річниці Луцька."
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