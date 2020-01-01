Завтра, 31 серпня, почне діяти нове карантинне зонування: якого кольору міста і райони Волині

У четвер, 27 серпня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету міністрівТак, з 00 годин 00 хвилин 31 серпня (понеділок) в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.Доувійшли:- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.До- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольськийта Тарутинський райони Одеської області;- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;- місто Суми Сумської області;- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківськийрайони Тернопільської області;- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;- Волочівський район Хмельницької області;- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;- Бобровицький район Чернігівської області.- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;- Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;- місто Київ.Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.