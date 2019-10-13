На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою
Сьогодні, 12:10
Прикордонники відділу «Світязь» Луцького загону опівночі 30 серпня викрили та затримали двох контрабандистів неподалік села Мельники Шацького району.
Про це повідомляє Держприкордонслуба.
У нічних сутінках чоловіки перетягували через білорусько-український кордон 18 пакунків з сигаретами білоруського виробництва.
На громадян склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, майже 9 тисяч пачок сигарет вилучили
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Про це повідомляє Держприкордонслуба.
У нічних сутінках чоловіки перетягували через білорусько-український кордон 18 пакунків з сигаретами білоруського виробництва.
На громадян склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, майже 9 тисяч пачок сигарет вилучили
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