На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою





Про це повідомляє Держприкордонслуба.



У нічних сутінках чоловіки перетягували через білорусько-український кордон 18 пакунків з сигаретами білоруського виробництва.



На громадян склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, майже 9 тисяч пачок сигарет вилучили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники відділу «Світязь» Луцького загону опівночі 30 серпня викрили та затримали двох контрабандистів неподалік села Мельники Шацького району.Про це повідомляє Держприкордонслуба.У нічних сутінках чоловіки перетягували через білорусько-український кордон 18 пакунків з сигаретами білоруського виробництва.На громадян склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, майже 9 тисяч пачок сигарет вилучили

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