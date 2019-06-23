Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня
Сьогодні, 17:45
Завтра, 31 серпня, скрізь в Україні буде сонячно й дуже тепло, навіть спекотно, до +30+35 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбук.
На Заході України подекуди 31 серпня буде +28, +29 градусів - йде фронт.
Вже 1 вересня цей фронт принесе у західні області України похолодання й дощі.
У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів.
1 вересня у столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабне до +27, +28 градусів.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбук.
На Заході України подекуди 31 серпня буде +28, +29 градусів - йде фронт.
Вже 1 вересня цей фронт принесе у західні області України похолодання й дощі.
У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів.
1 вересня у столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабне до +27, +28 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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