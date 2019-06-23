Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня

Завтра, 31 серпня, скрізь в Україні буде сонячно й дуже тепло, навіть спекотно, до +30+35 градусів.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбук.На Заході України подекуди 31 серпня буде +28, +29 градусів - йде фронт.Вже 1 вересня цей фронт принесе у західні області України похолодання й дощі.У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів.1 вересня у столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабне до +27, +28 градусів.