вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня

Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня
Завтра, 31 серпня, скрізь в Україні буде сонячно й дуже тепло, навіть спекотно, до +30+35 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбук.

На Заході України подекуди 31 серпня буде +28, +29 градусів - йде фронт.

Вже 1 вересня цей фронт принесе у західні області України похолодання й дощі.

У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів.

1 вересня у столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабне до +27, +28 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптик, спека, 1 вересня, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня
Сьогодні, 17:45
МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці
Сьогодні, 16:53
Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району
Сьогодні, 16:15
Мама благає допомогти поставити на ноги сина, який травмувався у ставку біля Луцька
Сьогодні, 14:53
Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси Спека втече за кордон: повідомили, коли в Україні знизяться градуси
23 червень, 2019, 06:49
Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні Синоптик спрогнозувала «люті градуси» в Україні
10 червень, 2019, 12:25
Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
18 серпень, 13:29
Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
14 серпень, 14:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптик озвучила прогноз на останній день літа і 1 вересня
Сьогодні, 17:45
 0
МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці
Сьогодні, 16:53
 0
Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району
Сьогодні, 16:15
 0
Мама благає допомогти поставити на ноги сина, який травмувався у ставку біля Луцька
Сьогодні, 14:53
 0
Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8