Шмигаль прогнозує середню зарплату в 15 тисяч гривень у 2022 році

Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися і люди повертаються на роботу. У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тисяч гривень.



Про це він написав



"Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень", - написав прем'єр.



Він також зазначив, що промисловість в липні продовжила демонструвати зростання на + 1,4% проти червня цього року.



"Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - написав Шмигаль.



Крім того, за словами прем'єра, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів.



"Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою "5-7-9%" і ще більше ніж 300 млн гривень компенсовано нашим фермерам, аби вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Українизаявив, що економіка України почала відновлюватися і люди повертаються на роботу. У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тисяч гривень.Про це він написав на своїй сторінці в Facebook."Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень", - написав прем'єр.Він також зазначив, що промисловість в липні продовжила демонструвати зростання на + 1,4% проти червня цього року."Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - написав Шмигаль.Крім того, за словами прем'єра, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів."Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою "5-7-9%" і ще більше ніж 300 млн гривень компенсовано нашим фермерам, аби вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи", - зазначив він.

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