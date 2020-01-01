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Шмигаль прогнозує середню зарплату в 15 тисяч гривень у 2022 році

Шмигаль прогнозує середню зарплату в 15 тисяч гривень у 2022 році
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися і люди повертаються на роботу. У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тисяч гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень", - написав прем'єр.

Він також зазначив, що промисловість в липні продовжила демонструвати зростання на + 1,4% проти червня цього року.

"Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - написав Шмигаль.

Крім того, за словами прем'єра, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів.

"Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою "5-7-9%" і ще більше ніж 300 млн гривень компенсовано нашим фермерам, аби вони також могли отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи", - зазначив він.

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Теги: Денис Шпигаль, зарплата, Україна
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