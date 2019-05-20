Мама благає допомогти поставити на ноги сина, який травмувався у ставку біля Луцька

Хлопцю із села Раків Ліс Камінь-Каширського району, який здійснив невдалий стрибок у ставок біля Луцька, збирають кошти на лікування і реабілітацію.Про це у фейсбуці повідомляє його мама28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний)"Своїх повних 20 років 29.06 20р.н. святкував у реанімації, він був майже нерухомим.Лікарі ставили невтішні прогнози. Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі Модричі. Він вже сидить у візку. На цьому етапі не можна зупинятися, бо процес відновлення може на довго затягнутися. Я дуже хочу поставити сина на ноги, щоб він жив повноцінним життям. Тому ми знову звертаємось до всіх з проханням про допомогу,по можливості допоможіть нам,будь ласка чим зможете.Будемо всім безмежно вдячні,за будь яку допомогу і фінансово і молитвою", - благає мама Максима.Номер картки ПриватБанку: 5168 7573 6650 4357 (Кулінич Тетяна Леонідівна (мама)).