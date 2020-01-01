Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району

Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID–19: 1 – у селі Дольськ, інший – у селі Ветли.Про це повідомляє Любешівьска райдержадміністрація.За останню добу надійшло 13 негативних результатів: 4 – смт Любешів, 1 – с. Люб'язь, 1 – с. Лобна, 1 – с. Цир, 1 – с. В'язівне, 2 – с. Дольськ, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Віл, 1 – с. Любешівська Воля. Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.Загалом станом на 30 серпня 2020 року у районі зареєстрували 184 випадки захворювання на COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 136 осіб. 5 випадків завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:Любешів – 75 (60 одужали), в тому числі 1 летальний;Ветли – 14 (11 одужали);Зарудчі – 13 (12 одужали);Судче – 11 (7 одужали), в тому числі 1 летальний;Люб’язь – 8 (8 одужали);В’язівне – 7 (7 одужали);Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Дольськ – 5 (1 одужав);Проходи – 4 (4 одужали);Деревок – 4 (4 одужали);Гірки – 4 (4 одужали);Березна Воля – 4 (1 одужав);Великий Курінь – 3 (1 одужав);Любешівська Воля – 3 (2 одужали);Цир – 2 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;Нові Березичі – 2 (2 одужали);Щитинь – 2;Березичі – 2 (1 одужала);Міжгайці – 2 (2 одужали);Залізниця - 2 (1 одужала);Невір – 2 (1 одужала);Мукошин – 2 (1 одужала);Велика Глуша – 2 (1 одужала);Заріка – 2;Седлище – 1 (одужав);Пожіг – 1 (одужала);Лобна – 1, в тому числі 1 летальний.