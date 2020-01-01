Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району
Сьогодні, 16:15
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID–19: 1 – у селі Дольськ, інший – у селі Ветли.
Про це повідомляє Любешівьска райдержадміністрація.
За останню добу надійшло 13 негативних результатів: 4 – смт Любешів, 1 – с. Люб'язь, 1 – с. Лобна, 1 – с. Цир, 1 – с. В'язівне, 2 – с. Дольськ, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Віл, 1 – с. Любешівська Воля. Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.
Загалом станом на 30 серпня 2020 року у районі зареєстрували 184 випадки захворювання на COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 136 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
Любешів – 75 (60 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 14 (11 одужали);
Зарудчі – 13 (12 одужали);
Судче – 11 (7 одужали), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (7 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Дольськ – 5 (1 одужав);
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4 (4 одужали);
Березна Воля – 4 (1 одужав);
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Любешівська Воля – 3 (2 одужали);
Цир – 2 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2 (1 одужала);
Міжгайці – 2 (2 одужали);
Залізниця - 2 (1 одужала);
Невір – 2 (1 одужала);
Мукошин – 2 (1 одужала);
Велика Глуша – 2 (1 одужала);
Заріка – 2;
Седлище – 1 (одужав);
Пожіг – 1 (одужала);
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний.
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Про це повідомляє Любешівьска райдержадміністрація.
За останню добу надійшло 13 негативних результатів: 4 – смт Любешів, 1 – с. Люб'язь, 1 – с. Лобна, 1 – с. Цир, 1 – с. В'язівне, 2 – с. Дольськ, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Віл, 1 – с. Любешівська Воля. Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.
Загалом станом на 30 серпня 2020 року у районі зареєстрували 184 випадки захворювання на COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 136 осіб. 5 випадків завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
Любешів – 75 (60 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 14 (11 одужали);
Зарудчі – 13 (12 одужали);
Судче – 11 (7 одужали), в тому числі 1 летальний;
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (7 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Дольськ – 5 (1 одужав);
Проходи – 4 (4 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4 (4 одужали);
Березна Воля – 4 (1 одужав);
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Любешівська Воля – 3 (2 одужали);
Цир – 2 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2 (1 одужала);
Міжгайці – 2 (2 одужали);
Залізниця - 2 (1 одужала);
Невір – 2 (1 одужала);
Мукошин – 2 (1 одужала);
Велика Глуша – 2 (1 одужала);
Заріка – 2;
Седлище – 1 (одужав);
Пожіг – 1 (одужала);
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний.
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