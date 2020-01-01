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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району

Коронавірус на Любешівщині: ситуація у розрізі населених пунктів району
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 2 випадки захворювання на COVID–19: 1 – у селі Дольськ, інший – у селі Ветли.

Про це повідомляє Любешівьска райдержадміністрація.

За останню добу надійшло 13 негативних результатів: 4 – смт Любешів, 1 – с. Люб'язь, 1 – с. Лобна, 1 – с. Цир, 1 – с. В'язівне, 2 – с. Дольськ, 1 – с. Зарудчі, 1 – с. Віл, 1 – с. Любешівська Воля. Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.

Загалом станом на 30 серпня 2020 року у районі зареєстрували 184 випадки захворювання на COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 136 осіб. 5 випадків завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

Любешів – 75 (60 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 14 (11 одужали);

Зарудчі – 13 (12 одужали);

Судче – 11 (7 одужали), в тому числі 1 летальний;

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (7 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Дольськ – 5 (1 одужав);

Проходи – 4 (4 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4 (4 одужали);

Березна Воля – 4 (1 одужав);

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Любешівська Воля – 3 (2 одужали);

Цир – 2 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2 (1 одужала);

Міжгайці – 2 (2 одужали);

Залізниця - 2 (1 одужала);

Невір – 2 (1 одужала);

Мукошин – 2 (1 одужала);

Велика Глуша – 2 (1 одужала);

Заріка – 2;

Седлище – 1 (одужав);

Пожіг – 1 (одужала);

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний.


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Теги: Любешівський район, коронавірус
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