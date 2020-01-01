МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці

Максим Степанов заявив, що його міністерство рекомендує навчальним закладам за можливості максимально проводити навчання на відкритому повітрі.



Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє



"Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що, за можливості, максимально проводити заняття на відкритому повітря", - заявив Степанов.



За його словами, звичайно, є заняття, які просто неможливо проводити на відкритому повітрі, це стосується всіх без виключення класів.



"Тому, в залежності від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтесь проводити їх на вулиці", - додав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’язаявив, що його міністерство рекомендує навчальним закладам за можливості максимально проводити навчання на відкритому повітрі.Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє ТСН "Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що, за можливості, максимально проводити заняття на відкритому повітря", - заявив Степанов.За його словами, звичайно, є заняття, які просто неможливо проводити на відкритому повітрі, це стосується всіх без виключення класів."Тому, в залежності від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтесь проводити їх на вулиці", - додав міністр.

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